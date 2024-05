Rubinia akacjowa a akacja. Czy to ta sama roślina?

Wspominając o akacji, warto rozróżnić dwie rośliny. Pierwsza z nich, której kwiaty możemy wykorzystać na wiele sposobów, chociaż bywa nazywana akacją, to tak naprawdę robinia akacjowa. Bywa też nazywana robinią białą i grochodrzewem akacjowym. Pochodzi z Ameryki Północnej, ale obecnie powszechnie występuje w wielu rejonach świata, w tym w Polsce. Drzewo to może dorastać nawet do wysokości 25 m. Ma długie liście złożone z kilkunastu przylistków. Kwitnie w maju i czerwcu, a jej drobne białe kwiaty zebrane są w zwisające grona.

Właściwa akacja należy – podobnie jak robinia akacjowa – do rodziny bobowatych. Jest jednak zupełnie odrębnym gatunkiem. Rośnie głównie w Afryce i Australii. W stanie dzikim nie występuje natomiast w Polsce. Różni się od robinii akacjowej przede wszystkim liczbą przylistków na liściu. Liczba ta w jej przypadku jest parzysta.

Kwiaty akacji: Dlaczego warto po nie sięgnąć?

Kwiaty akacji, a dokładniej robinii akacjowej, niezmiennie kojarzą się z wakacjami, ponieważ pojawiają się tuż przed ich rozpoczęciem. Pięknie wyglądają i roztaczają wokół siebie wyjątkowy zapach. Niewiele osób wie jednak, że oprócz walorów wizualnych i zapachowych, wykazują szereg dobroczynnych właściwości. Korzystnie wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd.

Kwiaty akacji są łatwo dostępne i możemy wykorzystać je na wiele sposobów. Wszystkie one będą naturalne, a przy tym nie nadszarpną naszego budżetu.

Należy jednak podkreślić, że robinia akacjowa jest rośliną trującą. Jedynymi bezpiecznymi jej elementami są wspomniane kwiaty. Najbardziej toksyczna jest kora i nasiona. Mniej trujące, ale także niebezpieczne, są liście, młode pędy, korzenie i owoce. Mają one w swoim składzie trujące białko, którego spożycie może prowadzić do zatrucia. Jego objawy to najczęściej gorączka, bóle brzucha, nudności i wymioty.

Jakie właściwości mają kwiaty akacji?

Kwiaty akacji pozytywnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego – regulują trawienie, poprawiają pracę jelit i ułatwiają wypróżnianie. Wspierają też układ nerwowy. Koją nerwy, uspokajają, redukują stres i napięcie, a dzięki temu ułatwiają zasypianie. Wykazują ponadto działanie przeciwzapalne i moczopędne. Dzięki temu wspierają pracę nerek i układu moczowego. Pomagają usunąć z organizmu nadmiar toksyn i przeciwdziałają obrzękom. Wspomogą leczenie takich dolegliwości jak infekcje układu moczowego, dna moczanowa, kamica nerkowa czy reumatyzm. Kwiaty akacji pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Wzmacniają i rozszerzają naczynia krwionośne, a tym samym regulują ciśnienie krwi.

Herbata i napar z kwiatów akacji. Do czego można wykorzystać?

Jednym ze sposobów wykorzystania kwiatów akacji jest przygotowanie z nich herbaty. Nadadzą się do tego zarówno świeże, jak i suszone okazy. Ważne, aby kwiaty te zbierać w miejscach oddalonych od dróg i innych zanieczyszczeń. Herbatę z kwiatów akacji można pić nawet dwa razy dziennie. Dla wzmocnienia jej smaku i aromatu można dodać do niej odrobinę miodu akacjowego.

Napar z kwiatów akacji stosować można również zewnętrznie, w celach kosmetycznych. Użyty jako tonik odświeży cerę, nada jej blasku i ukoi podrażnienia. Napar o mocniejszym stężeniu lub same kwiaty akacji można dodać też do kąpieli. Pomoże ona się wyciszyć i zrelaksować, dzięki kojącemu aromatowi, a dodatkowo pomoże zadbać o zdrowy wygląd skóry.

Herbata z kwiatów akacji. Przepis

Składniki:

1 łyżka rozdrobnionych kwiatów akacji,

1 szklanka wrzącej wody.

Przygotowanie: