Napar z liści poziomki jest idealny, dla tych, którzy chcą się pozbyć zbędnych kilogramów. Idealnie działa na tzw. oponkę na brzuchu, gdzie odkłada się najwięcej tłuszczu. Jest on nie tylko zdrowy, ale też smaczny. Okazuje się, że jego codzienne picie może wpłynąć nie tylko na zbędne kilogramy. Poprawia on ogólny stan naszego zdrowia i samopoczucia. Warto na stałe włączyć go do naszej diety.

Reklama

Jakie substancje odżywcze zawiera napar z poziomki?

Choć zazwyczaj zachwycamy się owocami tej rośliny i szukamy w lasach poziomek, to właśnie liście zawierają najwięcej cennych składników aktywnych. Są to m.in. witaminy (szczególnie C i E), minerały (magnez, wapń i żelazo), antyoksydanty i kwasy organiczne. Napar z liści poziomki działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwutleniająco.

Na co działa napar z poziomki?

Ma nie tylko działanie pomagające w zrzucaniu zbędnych kilogramów, ale podobnie jak melisa uspokaja. Warto, więc korzystać z niego, gdy zbytnio się stresujemy lub mamy problemy ze snem. Z badań wynika, że napar z poziomki wpływa też korzystnie na nasz układ sercowo-naczyniowy. Jego lecznicze właściwości znano już przed laty. Stosowano go, gdy ktoś miał problemy z trawieniem. Napar z poziomki działał kojąco na bóle brzucha i pomagał przy biegunkach. Był także stosowany w przypadku problemów skórnych jak egzema, czy trądzik. Oczyszczał i łagodził objawy.

Napar z liści poziomki nie tylko wspomaga proces trawienia, ale dzięki zawartym w nich polifenolom wpływa na stężenie hormonów regulujących metabolizm (insulina i hormon tarczycy).

Reklama

Jak przygotować napar z poziomki?

Aby przygotować napar z poziomki wystarczy zalać suszone liście wrzątkiem i pozostawić je do zaparzenia na około 10 minut. Można go pić 2-3 razy dziennie między posiłkami. W sklepach można także kupić gotowe herbatki ekspresowe.