Kawa z cykorii: Co to za napój?

Kawa z cykorii swoim smakiem i zapachem przypomina prawdziwą kawę. Jednak w przeciwieństwie do niej nie zawiera kofeiny. Stanowi więc świetną propozycję dla osób, które muszą ograniczać ten składnik w swojej diecie. Ma postać drobnego proszku, który powstaje z korzenia cykorii poprzez jego suszenie, mielenie i prażenie. To właśnie tej obróbce zawdzięcza swój zapach i smak łudząco podobny do tradycyjnej kawy. Ma lekko orzechowy, ziemisty i nieco gorzkawy smak.

Przygotowując kawę z cykorii, można bez obaw mieszać ją z kawą zbożową lub zwykłą. Ten ostatni sposób to idealna propozycja dla osób, które chcą ograniczyć ilość kofeiny w swojej diecie, ale nie potrafią od razu zupełnie zrezygnować z picia tradycyjnej kawy. Smak kawy z cykorii można urozmaicać ulubionymi dodatkami, takimi jak cukier czy mleko.

Kawę z cykorii po raz pierwszy zaczęto prawdopodobnie wytwarzać we Francji w XIX wieku w czasie, kiedy brakowało tam prawdziwej kawy. Następnie z tego samego powodu napój ten stał się popularny w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. Obecnie kawa z cykorii jest popularna w różnych regionach świata.

Kawa z cykorii. Obniża ciśnienie i wspomaga odchudzanie

Korzeń cykorii jest źródłem cennego składnika w postaci inuliny. Jest ona rodzajem błonnika występującego w roślinach, który stanowi naturalny prebiotyk wspierający funkcjonowanie jelit. Poza tym w korzeniu cykorii znajdują się flawonoidy, liczne witaminy i składniki mineralne. Oczywiście kawa z cykorii ma mniejszą zawartość wspomnianych składników w porównaniu z samym korzeniem tej rośliny. Nadal jednak pozostaje napojem, którego picie przynosi wiele korzyści dla naszego organizmu i jest ona wartościowym dodatkiem do naszej diety.

Może być bez obaw pita przez osoby zmagające się z nadciśnieniem oraz przez wszystkich, którzy muszą ograniczyć spożywanie kofeiny lub całkowicie wyeliminować ją ze swojej diety. W przeciwieństwie do tradycyjnej kawy – obniża ciśnienie krwi, a poza tym wpływa na regulację poziomu cukru i cholesterolu. Zmniejsza tym samym ryzyko zawału serca czy miażdżycy. Dostarcza także substancję zwaną kwercetyną, która jest związkiem organicznym zaliczanym do flawonoli. Dzięki niej pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego – wspomaga pamięć i koncentrację oraz chroni mózg i zapobiega udarom.

Kawa z cykorii reguluje pracę układu pokarmowego – przyspiesza metabolizm i wspiera spalanie tkanki tłuszczowej oraz przeciwdziała zaparciom. Pomaga też z usuwaniu toksyn z organizmu. Z tego powodu powinny sięgać po nią osoby na diecie, chcące schudnąć. Ma ona niewiele kalorii i jest lekkostrawna. Ma w swoim składzie jedynie niewielkie ilości węglowodanów oraz w ogóle nie posiada cukrów i tłuszczów.

Kawa z cykorii na odporność

Picie kawy z cykorii pozytywnie wpływa na odporność. Wszystko to za sprawą wspomnianej zawartości inuliny, wspomagającej funkcjonowanie mikroflory jelitowej, w której znajduje się większość komórek odpowiedzialnych za odporność. Tę wzmacnia również zawarta w tym napoju witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne. Z tego powodu kawę z cykorii warto pić także w trakcie infekcji.

Dodatkowo napój ten wykazuje właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu zwalcza wolne rodniki, a tym samym spowalnia starzenie się komórek organizmu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory. Wpływa na lepszą kondycję włosów, skóry i paznokci. Ponadto wspomaga wchłanianie wapnia do organizmu, dzięki czemu pozytywnie wpływa na układ kostny i zapobiega osteoporozie.