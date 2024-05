Czarne latte: Co to za kawa?

Kawa ma wśród nas wielu zwolenników. Niektórzy od lat piją taką samą – czarną, z odrobiną cukru lub mleka. Inni natomiast chętnie eksperymentują i sięgają po nowości, których w świecie kawy nie brakuje. Jakiś czas temu prawdziwym hitem stała się tzw. kawa kulloodporna, czyli taka z dodatkiem masła i oleju kokosowego. Coraz więcej zwolenników zyskuje też kawa oleato – z dodatkiem oliwy z oliwek.

Jednym z najnowszych trendów jest natomiast czarne latte, którego sama nazwa wydaje się zaskakująca. Latte kojarzy nam się bowiem z mlekiem, a tym samym z jasnym kolorem kawy. Skąd więc określenie czarne latte? Kawa ta swoją nazwę zawdzięcza dodatkowi aktywnego węgla. Z tego też powodu bywa nazywana również "charcoal latte" ("charcoal" w języku angielskim oznacza węgiel drzewny). Aby powstało czarne latte, należy do spienionego mleka dodać rozpuszczoną wcześniej w wodzie tabletkę węgla aktywnego. Dzięki takiemu składnikowi napój zyskuje czarną smolistą barwę.

Węgiel aktywny – baza pod czarne latte

Węgiel aktywny stanowi podstawowy składnik czarnego latte. Znany także jako węgiel aktywowany lub węgiel leczniczy, to substancja organiczna, którą otrzymuje się najczęściej z miazgi drzewnej poddanej działaniu wysokiej temperatury i gazów. Dzięki temu posiada silne właściwości adsorpcyjne i dużą powierzchnię wchłaniającą. Potrafi przyciągać i wiązać na swojej powierzchni różne substancje. Z tego względu węgiel aktywny od dawna stosowany jest w medycynie oraz w sytuacjach życia codziennego.

Umożliwia wiązanie toksyn, chemikaliów i gazów, dzięki temu zapobiega ich wchłanianiu przez organizm i pozwala usuwać z przewodu pokarmowego szkodliwe substancje. Bywa więc stosowany w leczeniu zatruć i biegunek. W tych przypadkach stosuje się węgiel aktywny w postaci tabletek lub kapsułek. Węgiel aktywny jest też używany w niektórych kosmetykach, ponieważ dobrze oczyszcza skórę i zmniejsza wydzielanie sebum. Można spotkać go w maseczkach oczyszczających, żelach do mycia twarzy, szamponach, a nawet pastach do zębów. Poza medycyną i kosmetologią wykorzystuje się go m.in. do filtracji powietrza i oczyszczania ścieków.

Jak przygotować czarne latte? Jakie ma właściwości?

Przygotowanie czarnego latte jest bardzo proste. Wystarczy kupić w aptece opakowanie węgla aktywnego w tabletkach, a następnie jedną z nich rozpuścić w ok. 100 m ciepłej wody i dokładnie wymieszać. W ten sposób otrzymujemy rodzaj espresso z węgla aktywnego. Później trzeba spienić ok. 200 mlmleka i dodać do niego przygotowane wcześniej węglowe espresso. Całość można według upodobań osłodzić odrobiną cukru lub miodu.

Czarne latte ze względu na zawartość w swoim składzie węgla aktywnego może wspomóc organizm w walce z infekcją lub zatruciem pokarmowym i oczyścić go z toksyn. Jego filiżanka może też postawić nas na nogi po całonocnej zabawie i zbyt dużej ilości wypitego alkoholu. Może być także zwykłym urozmaiceniem codziennej diety. Warto sięgnąć po nią, kiedy znudzi nam się tradycyjna kawa lub nawet jej inne, mniej tradycyjne wersje.