Kawa, dzięki różnorodnym dodatkom, może zyskać cenne właściwości. Kawa z masłem, czyli tzw. kawa kuloodporna, kawa z kardamonem czy kawa z wanilią to tylko niektóre z takich przykładów. Wzbogacić smak i aromat kawy, a także wzmocnić jej właściwości prozdrowotne, można również dodając do niej kurkumę – jedną z najzdrowszych przypraw świata!

Właściwości kurkumy

Kurkuma wykazuje szereg cennych dla zdrowia właściwości. Wśród nich są silne właściwości przeciwzapalne (które mogą pomagać w redukcji stanów zapalnych w organizmie oraz przy chorobach przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca czy choroby autoimmunologiczne). Ma też działanie antyoksydacyjne (pomaga w zwalczaniu wolnych rodników w organizmie chroniąc komórki przed uszkodzeniami i zmniejszając ryzyko wystąpienia np. nowotworów).

Według niektórych badań, kurkumina może także pozytywnie wpływać na funkcje mózgu poprzez poprawę pamięci i funkcji poznawczych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera.

Wreszcie, może ona pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu oraz ciśnienia krwi, poprawić procesy trawienne przez stymulowanie wydzielania żółci, a nawet wspierać kontrolę wagi pomagając w regulacji metabolizmu tłuszczu.

Co daje picie kawy z kurkumą?

Dodanie kurkumy do kawy może zmniejszyć stany zapalne, a nawet łagodzić objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Badania wskazują również, że osoby pijące ten napój regularnie, rzadziej cierpią na depresję.

Z kolei w czasopiśmie Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism opublikowano badania, z których wynika, że kurkumina może pomagać osobom z cukrzycą typu 2 w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, a co za tym idzie – może zapobiegać powikłaniom związanym ze niewłaściwym poziomem cukru u diabetyków, takim jak choroby serca, nerek czy uszkodzenia nerwów.

Co więcej, badania wskazują również, że picie kurkumy może zmniejszać problemy trawienne i łagodzić dolegliwości związane m.in. z jelitem drażliwym, takie jak wzdęcia, biegunki czy skurcze żołądka.

Przepis na kawę z kurkumą

Do kawy z kurkumą można dodać dodatkowo imbir oraz cynamon. One również łagodzą stany zapalne, a na dodatek mogą pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, poprawę poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi.

By przygotować kawę z kurkumą wystarczy dodać szczyptę kurkumy do filiżanki kawy i ją wymieszać. Jak wspomnieliśmy wyżej, warto dodać do niej również inne przyprawy. Oprócz cynamonu i imbiru warto sięgnąć po kardamon i pieprz. Pieprz, z uwagi na zawartość piperyny, dodatkowo zwiększa wchłanianie przyprawy w jelitach, a co za tym idzie – zwiększa jej działanie.

Niektóre badania wskazują także, że kurkuma lepiej wchłania się w kawie z dodatkiem mleka lub śmietanki. Wszystko za sprawą zawartego w nich tłuszczu. Nie bez znaczenia jest również odczyn pH. Im jest on wyższy, tym lepsze wchłanianie kurkumy przez organizm. Chcąc zmniejszyć kwasowość napoju warto więc sięgnąć po mleko lub napój roślinny.

Ile kurkumy daje się do kawy?

W przypadku 250 ml parzonej kawy i dodatków takich jak szczypta pieprzu, po pół łyżeczki cynamonu i imbiru oraz stewii lub miodu do smaku, idealna jest 1 łyżeczka mielonej kurkumy.