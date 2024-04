Warzywa to niezbędny element zdrowej, zbilansowanej diety. Stanowią nie tylko bogactwo składników odżywczych dostarczając organizmowi witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Są także niskokaloryczne, bogate w błonnik, który zapobiega zaparciom, reguluje poziom cukru we krwi i obniża poziomu cholesterolu. Regularne spożywanie warzyw może zmniejszać ryzyko wystąpieniu wielu chorób przewlekłych, w tym chorób serca, otyłości, cukrzycy typu 2, a nawet niektórych rodzajów nowotworów.

W związku z tym warto włączać różnorodne warzywa do swojej codziennej diety, jednak... warto wiedzieć, jak robić to właściwie. Nieodpowiednie połączenie warzyw w jadłospisie może sprawić, że stracą one swoje cenne właściwości.

Jakie połączenie warzyw sprawia, że tracą swoje właściwości?

Warzywa to najcenniejszy składnik diety. Z tego względu powinny znaleźć się na naszym talerzu aż pięć razy dziennie. Urozmaicony jadłospis jest kluczem do zdrowia i dobrej kondycji organizmu. By tak było należy jednak przestrzegać zasad niełączenia niektórych warzyw ze sobą. Są to m.in.:

Ogórek z pomidorem

Choć to bardzo popularny duet, warto pamiętać, że sok wydzielany przez ogórki powoduje zanikanie witaminy C. Ogórek zawiera bowiem askorbinazę. Jest to enzym, który rozkłada witaminę C zawartą w pomidorze.

Ogórek z papryką, natką pietruszki i ziemniakami

Z tego samego względu nie powinno się łączyć ogórka z innymi warzywami zawierającymi witaminę C, takimi jak papryka, natka pietruszki czy ziemniaki. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby o zwiększonym zapotrzebowaniu na witaminę C. Osoby o obniżonej odporności, osoby w podeszłym wieku i dzieci w okresie wzrostu.

Kapusta, brukselka i brokuły z owocami morza i rybami

Połączenie kapusty, brukselki i brokułów z owocami morza i rybami sprawia, że ograniczamy przyswajanie jodu. Warzywa te, np. w sałatce z rybą, ograniczają wchłanianie tego ważnego pierwiastka. Ani ryby, ani owoce morza nie powinny być łączone z tymi warzywami. Dotyczy to także wodorostów i alg morskich.

Które produkty warto ze sobą łączyć? Stanowią idealny duet i bombę witaminową

Istnieją jednak także takie pary, które oddziałują na swoje właściwości niezwykle korzystnie. To np. brokuły i pomidor oraz kurkuma i czarny pieprz.

Brokuły i pomidor

Pomidor jest bogaty w silny przeciwutleniacz o nazwie likopen, a brokuły zawierają korzystny dla zdrowia fitoskładnik o nazwie sulforafan. Oba te składniki wykazują właściwości przeciwnowotworowe - zwłaszcza gdy są gotowane na parze. Wrzuć kilka pokrojonych w kostkę pomidorów do brokułów, a twoja kolacja będzie jeszcze zdrowsza!

Kurkuma i czarny pieprz

Bioaktywną formą kurkumy jest kurkumina. To jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który ma nie tylko właściwości przeciwzapalne, ale także silne właściwości antynowotworowe. Bioaktywny związek obecny w czarnym pieprzu znany jest jako piperyna. W połączeniu z kurkuminą piperyna wzmacnia właściwości przeciwnowotworowe i zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet o 1000 razy.