Tłuszcze roślinne a odchudzanie

Na rynku dostępnych jest wiele różnych tłuszczów roślinnych. Różnią się między sobą składem i właściwościami. Mogą być stosowane zarówno na zimno, jak i na gorąco. Jednymi z najpopularniejszych tłuszczów są olej rzepakowy i oliwa z oliwek. Wybieramy je zdecydowanie częściej niż na przykład olej słonecznikowy czy kokosowy. Wielu z nas zastanawia się, co jest zdrowsze – olej rzepakowy czy oliwa z oliwek. Który z nich jest lepszy na odchudzanie?

Często jeżeli chcemy schudnąć, zaczynamy całkowicie eliminować z naszej diety tłuszcze. Kojarzą nam się one bowiem z dużą ilością kalorii. Okazuje się jednak, że to błąd. Niektóre tłuszcze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a to głównie za sprawą nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim omega-3 i omega-6. Warto pamiętać też o tym, że niektóre witaminy rozpuszczają się jedynie w tłuszczach. Kiedy natomiast tłuszcze te wyeliminujemy z diety, możemy narazić się na duże niedobory witamin.

Reklama

Reklama

Zamiast więc całkowicie rezygnować z tłuszczów w trakcie odchudzania, warto wybrać takie, które będą sprzyjały temu procesowi. Dodatkowo dostarczą nam wielu niezbędnych witamin i minerałów, pozytywnie wpłyną na metabolizm oraz obniżą poziom złego cholesterolu LDL.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że w trakcie odchudzania warto stosować tłuszcze, jednak należy uważać na ich ilość. Jedna łyżka oleju czy oliwy dziennie będzie w zupełności wystarczająca. Z jednej strony korzystnie wpłynie na funkcjonowanie organizmu, a z drugiej – nie dostarczy zbyt wielu kalorii.

Olej rzepakowy czy oliwa z oliwek: Co jest lepsze na odchudzanie?

Wiele osób w momencie przejścia na dietę zastępuje olej rzepakowy oliwą z oliwek. Powszechnie uważa się, że ta ostatnia jest zdrowsza. Kojarzy nam się z kuchnią śródziemnomorską uznawaną za jedną z najzdrowszych na świecie. Wydaje się więc, że jej spożywanie będzie sprzyjało utracie zbędnych kilogramów. Tymczasem wielu ekspertów jest zdania, że to właśnie nasz rodzimy olej rzepakowy jest zdrowszy i lepszy na odchudzanie niż oliwa z oliwek. Najlepszy dla osób na diecie będzie olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno.

Pod względem wartości kalorycznej olej rzepakowy i oliwa z oliwek są do siebie bardzo podobne. W 100 g oleju rzepakowego znajduje się 884 kcal, natomiast w 100 g oliwy z oliwek – 896 kcal.

Obecnie produkcja oleju rzepakowego odbywa się z udoskonalonych odmian rzepaku. Dzięki temu charakteryzuje się on najniższą wśród olejów zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Ponadto znacznie przewyższa oliwę z oliwek zawartością pozytywnie wpływających na nasz organizm kwasów tłuszczowych omega-3. Ma też korzystną proporcję tych kwasów w stosunku do kwasów tłuszczowych omega-6. Wynosi ona 1:2 i w takiej postaci jest najlepsza dla naszego zdrowia. Zawarte w oleju rzepakowym nienasycone kwasy tłuszczowe wspomagają prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Wspierają działanie układu krwionośnego i nerwowego oraz pracę serca i nerek. Pozytywnie wpływają na odporność i dobry wygląd skóry.

Olej rzepakowy stanowi ponadto cenne źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – E i K. Olej rzepakowy zawiera zdecydowanie więcej witaminy E niż oliwa z oliwek. Witamina ta zaś przeciwdziała wolnym rodnikom i hamuje tym samym procesy starzenia się organizmu.

W obliczu wszystkich wymienionych zalet nie powinno dziwić, że olej rzepakowy bywa coraz częściej nazywany oliwą północy.

Oliwa z oliwek i jej właściwości

Wielu cennych właściwości nie można odmówić jednak również oliwie z oliwek, któranieodłącznie kojarzy nam się z kuchnią śródziemnomorską, chociaż bywa niezastąpiona również w kosmetyce. Jest tłuszczem roślinnym, który otrzymywany jest z oliwek pochodzących z drzewa oliwnego. Spośród kilku rodzajów oliwy z oliwek najwyższą jakością wyróżnia się oliwa z oliwek extra virgin.

Oliwa z oliwek zawiera ważny kwas tłuszczowy zwany kwasem oleinowym. Wspiera on układ krążenia, pomaga przeciwdziałać chorobom serca i nadciśnieniu, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory. Oliwa ta ponadto pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu, wspiera funkcjonowanie wątroby i procesy trawienia, reguluje gospodarkę hormonalną oraz wspomaga układ odpornościowy. W swoim składzie posiada także witaminy A, E i K, które znane są z korzystnego wpływu na zdrowie i urodę.