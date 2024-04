Żurek to stały punkt wielkanocnego menu. Zdarza się, że ugotujemy go zbyt dużo i po świętach nadal mamy zapasy tej pysznej zupy. Jeśli odpowiednio zadbamy o przechowywanie, wielkanocnym żurkiem będziemy mogli cieszyć się po świętach. Co zrobić, by był nadal smaczny i zdrowy?