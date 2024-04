Po świętach wiele lodówek jest pełnych jedzenia. Oprócz żurku, kiełbasy, wędlin, czy sałatki jarzynowej z pewnością w niejednej będą też jajka. Jak długo można je przechowywać w wersji ugotowanej?

Czy ugotowane jajka można mrozić?

Wiadomo, że im szybciej je zjemy, tym lepiej a najlepiej, by spożyć je zaraz lub kilka godzin po ugotowaniu. Jeśli jednak zostały to te nie obrane ze skorupki możemy zjeść w ciągu 5-7 dni, te obrane lepiej, by nie czekały dłużej niż 2-4. Podobnie jest w przypadku dań, w których skład wchodzą jajka, czyli na przykład sałatki.

Reklama

Czy jajka, których nie zjemy można zamrozić? Okazuje się, że na ten temat pojawiło się wiele teorii. Na pewno nie można zamrażać potraw, do przygotowania, których zostały wykorzystane jajka. Dlatego też sałatka jarzynowa powinna zostać zjedzona a nie włożona do zamrażalnika. Do mrożenia nie nadają się również jajka ugotowane na miękko, twardo, a także te faszerowane.

Jak zamrozić jajka?

Czy to oznacza, że w ogóle nie można ich zamrażać? Katarzyna Bosacka, która jako dziennikarka zajmuje się żywnością, wyjaśnia, jak i jakie jajka można zamrozić. Chodzi o te w postaci surowej. Nie można ich jednak mrozić w skorupce. Należy je wcześniej rozbić i oddzielnie zamrażać białko oraz żółtko. Można także zmieszać białko z żółtkiem i tak przygotowane włożyć do zamrażalnika. Najlepiej użyć do tego worka strunowego albo plastikowego pojemnika. Katarzyna Bosacka radzi, by na opakowaniu zapisać datę mrożenia.