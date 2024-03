Magda Gessler na gotowaniu zna się świetnie. Prowadzi restauracje i jest gwiazdą programów, dotyczących kuchni. W sieci podawane są jej przebojowe przepisy na wielkanocne dania. Co gwiazda "Kuchennych rewolucji" proponuje podać na Wielkanoc. Wśród jej specjałów jest zupa chrzanowa.

Od strony kulinarnej Wielkanoc nie może się obyć bez baby drożdżowej, chrzanu i jajek. Chrzan ma świetny, ostry smak i wspomaga trawienie. To świetny składnik wielkanocnych sosów i dodatek do pieczystego. Można też z jego dodatkiem przyrządzić pyszna zupę. To danie pyszne i szybko się je robi. Oto przepis Magdy Gessler.

Przepis

Składniki:

1 duży pęczek włoszczyzny (bez kapusty)

4-5 dużych ziemniaków

2 słoiczki chrzanu

2 liście laurowe

2-3 ziarna ziela angielskiego

250 ml śmietany 22%

4 cienkie kromki chleba razowego

1 łyżka oliwy

sól, pieprz i cukier do smaku

Przygotowanie

Warzywa myjemy i obieramy. Zalewamy wodą, dorzucamy ziele angielskie i liście laurowe. Gotujemy na niedużym ogniu, aż zmiękną.

Miękkie warzywa miksujemy razem z wywarem, dodajemy chrzan oraz śmietanę. Zupa powinna mieć gładką, kremową konsystencję. Z chleba robimy na patelni grzanki.

Zupę chrzanową podajemy na gorąco, obficie posypaną przygotowanymi grzankami. Opcjonalnie można dodać do niej podsmażony boczek i jajko ugotowane na twardo, a całość posypać świeżo startym korzeniem chrzanu. Smacznego!