W wielu domach lodówki po świętach będą pełne jedzenia. Potrawą, którą serwujemy na naszych świątecznych stołach a której nadmiar zazwyczaj zostaje jest sałatka jarzynowa. Co z nią zrobić a właściwie jak długo trzymać ją w lodówce i dojadać?

Jak długo przechowywać sałatkę jarzynową?

Sałatka jarzynowa to połączenie różnych składników. Wszystkie podczas przygotowywania tej potrawy powinny być świeże. Zwłaszcza jajka i majonez. Przygotowując sałatkę jarzynową dobrze jest zaplanować pracę tak, by trafiły do niej dopiero co ugotowane jajka i warzywa. Lepiej też nie przechowywać ich zbyt długo w lodówce, bo choć utrzyma ich świeżość, to po kilku dniach stracą swoje właściwości i wartości odżywcze.

Jak każde danie, w którym składnikiem jest majonez, najlepiej byłoby zjeść tuż po przygotowaniu. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli spodziewamy się gości lub przygotowujemy ją na dwa a nawet trzy dni świętowania. Oczywiście możemy ją przechowywać w lodówce, co przedłuży datę jej przydatności do spożycia.

Czy sałatkę jarzynową można mrozić?

Niestety im dłużej w niej postoi, tym ryzyko, że zjedzenie jej poskutkuje problemami żołądkowymi jest większe. Eksperci radzą, by sałatka jarzynowa, w której znajdują się jajka, cebula oraz majonez została zjedzona w ciągu trzech lub czterech dni od momentu jej przygotowania. Temperatura w lodówce, w której ją przechowujemy powinna być niższa niż 5 st. C. Dlaczego nie wyższa? Bo w tej mogą namnażać się bakterie.

Przy serwowaniu jej na świątecznym stole warto pamiętać o tym, by nie wystawiać na stół całej miski, ale podawać ją w mniejszych lub dokładać. Nigdy też nie mieszajmy tej ze stołu z tą, która w lodówce została. To także pozwoli nam uniknąć zepsucia się tego dania. Ważnym aspektem jest również nakładanie sałatki. Powinna do tego służyć jedna przeznaczona do niej łyżka a nie te z innych półmisków a już na pewno nie sztućce, którymi zjadamy świąteczne dania.

Sałatki jarzynowej lepiej nie jeść więcej, niż trzy lub cztery dni, ale też nie powinno się jej zamrażać. Dlaczego? Dania z dodatkiem majonezu po rozmrożeniu tracą swoją konsystencję i podlane wodą nie wyglądają apetycznie. Do zamrażarki nie wkłada się także tej sałatki, która stała już na stole.