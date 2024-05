Kawa z różnymi dodatkami to prawdziwy hit ostatnich lat. Wielu z nas nie dziwią już więc w niej przyprawy takie jak np. cynamon, kardamon, imbir. Zwolenników zyskała też kawa z dodatkiem masła i oleju kokosowego. Dosyć nowe odkrycie to natomiast kawa oleato. Wyjaśniamy, co to za napój, jak go przygotować i jakie właściwości wykazuje? Czy jest rzeczywiście tak skuteczny, jak twierdzą jego zwolennicy?