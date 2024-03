Jajka to nie tylko jeden z najbardziej popularnych produktów spożywczych, ale także ważny symbol Świąt Wielkanocnych. Mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, bowiem w ich składzie znajduje się wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy czy aminokwasy. Jak przyrządzać jaja kurze, by było one najzdrowsze?