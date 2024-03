Jaja kurze. Zdrowy produkt w naszych kuchniach

Jajka – zwłaszcza kurze – to produkt spożywczy, po który chętnie sięgają Polacy. To również ważny element tradycji Świąt Wielkanocnych. Bowiem od dawna jajka są uznawane za symbol odrodzenia i nowego życia.

Jajka to nieodzowny element w naszej kuchni. A o dlatego, że są bogate w składniki odżywcze, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Należą do nich m.in.: witaminy z grupy B, a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina A, D i E. Ponadto w ich składzie znajdziemy: żelazo, fosfor, cynk, miedź, kwas foliowy, selen, luteinę oraz zeaksantynę, jak również ważne dla naszego organizmu kwasy tłuszczowe: omega-3 i omega-6. Ponadto białko jajakurzego jest białkiem pełnowartościowym. Oznacza to, że zawiera ono wszystkie niezbędne aminokwasy - w tym także tzw. aminokwasy egzogenne, które nasz organizm musi pobrać z pożywieniem, bo sam nie może ich wyprodukować. Wspomniane składniki dobrze wpływają na nasze zdrowie w tym na nasz mózg, serce czy wzrok.

Dobry sposób na to, aby skorupka jajek ładnie odchodziła

Jakość i smak kurzych jajek zależą od sposobu odżywiania się oraz warunków życia kur, które je zniosły. Jajka możemy przyrządzać na wiele różnych sposobów. Możemy spożywać je na świeżo, lub też ugotować, usmażyć lub upiec. Jeśli preferujemy jajka gotowane i chcemy aby skorupka łatwo odchodziła wystarczy, że zastosujemy jeden z prostych trików.

Dobrym i skutecznym sposobem na to, aby jajko po ugotowaniu dobrze się obierało, a jego skorupka ładnie odchodziła, jest dodanie soli do wody, w której je gotujemy. Jajka mające temperaturę pokojową wkładamy do garnka, zalewamy zimną wodą. Istotne jest, by jajka podczas gotowania dotykały dna i w całości były zanurzone w wodzie. Następnie wsypujemy czubatą łyżkę soli. Po ugotowaniu warto odlać najpierw część wrzątku uzupełniając garnek zimną wodą. Powtarzamy czynność kilkukrotnie aż woda będzie zimna. Szybszą opcją jest przełożenie ich po gotowaniu do już przygotowanego naczynia z zimną wodą. Możemy także tak potrząsnąć jajkami, by skorupka popękała. Takie jajko powinno się ładnie obrać.

Gotowanie jajek. Co zamiast soli?

Zamiast soli można zastosować także sodę oczyszczoną lub też 1 łyżkę octu spirytusowego. Ponadto dobrym rozwiązaniem jest delikatne nakłucie skorupki jajka na jednym z jego końców przed włożeniem do garnka. Możemy to zrobić czubkiem noża kuchennego. Nakłucie wykonujemy od bardziej zaokrąglonej strony jajka.

Skorzystanie z tych prostych trików sprawi, że jajko obierzemy szybko, zaś samo jajko po obraniu będzie wyglądać ładnie i estetycznie.