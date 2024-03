Jaja kurze. Produkt chętnie spożywany przez Polaków

Jajkakurze są jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych w Polsce. Cieszą się ogromną popularnością i są częściej wybierane niż jajagęsie, kacze, indycze czy przepiórcze. Polacy konsumują je w różnych formach: gotowane, smażone, jako dodatek do sałatek, ciast czy deserów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu całego 2020 roku przeciętny Polak zjadł 157 sztuk jaj kurzych.

Dlaczego warto jeść jaja kurze?

Jajakurze stanowią istotne źródło wielu składników odżywczych, w tym witamin, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. To także symbol Wielkanocy. Jakość i smak jajek zależą od sposobu odżywiania się oraz warunków życia kur, które je znoszą. Najlepsze jakościowo jajka pochodzą od kur karmionych odpowiednią paszą, bogatą w witaminy, składniki mineralne, której skład jest zbilansowany i odpowiednio dostosowany do wieku kury. Kury, którym zapewniono bardziej komfortowe warunki, będą znosić lepsze i smaczniejsze jaja.

Jaja są bogatym źródłem witamin z grupy B oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina A, D i E. Ponadto zawierają żelazo, fosfor, cynk, kwas foliowy, selen, luteinę oraz zeaksantynę, które korzystnie wpływają na wzrok, układ nerwowy, obniżają poziom cholesterolu oraz poprawiają krążenie krwi.

Co oznacza czerwona plamka w jajku i czy możemy takie jajko zjeść?

Czasami zdarza się, że w jajku pojawi się czerwonaplamka przy żółtku. Powszechnie uważa się, że jest to zarodek kurczaka - jednak jest to nieprawda. Czerwona plamka to kropelka krwi pochodząca z pękniętego małego naczynia krwionośnego w jajowodzie lub jajniku kury.

Nie ma potrzeby obawiać się spożycia takiego jajka, ponieważ jest ono w pełni bezpieczne. Zjawisko czerwonej plamki częściej występuje w jajach od młodych niosek. Być może jest to również skutek niedoboru witamin A lub D w diecie kur. W niektórych przypadkach może mieć to również podłoże genetyczne.