Kawa to napój, którym często się posiłkujemy by dodać sobie energii lub rozbudzić się rano. Niestety, w połączeniu z pewnymi produktami, może zaburzać ona wchłanianie żelaza, zakłócać działanie leków lub sprzyjać nadmiernemu spożyciu alkoholu. Czego nie dodawać do kawy oraz czego nie jeść i nie pić razem z kawą?

Kawa a przyswajanie żelaza

Istnieje kilka źródeł żelaza. Jednym z nich jest czerwone mięso, a innym rośliny strączkowe. Niestety, picie napojów kofeinowych do lub po posiłku zmniejsza wchłanianie żelaza roślinnego nawet o 90 proc. W związku z tym nie powinno się pić kawy, zwłaszcza z mlekiem, w niedługim czasie od posiłku.

Kawa i herbata a leki

Popijanie leków kawą to bardzo zły pomysł. Leki powinno popijać się wodą. Powód jest prosty: niektóre składniki kawy mogą wchodzić w interakcje z substancjami zawartymi w lekach, a przez to zmieniać ich działanie – np. osłabiając je lub wywołując skutki uboczne. Leków nie powinno się też popijać herbatą ani napojami zawierającymi kofeinę. Warto zachować pewien odstęp czasu między piciem kawy a przyjmowaniem leków. Najlepiej, by wyniósł on około 2 godzin.

Kawa a alkohol

Kiepskim pomysłem jest także łączenie kawy z alkoholem. Kofeina może bowiem maskować działanie alkoholu i sprawiać, że pijący pije więcej alkoholu nie odczuwając tego w rzeczywistości.

Kawa a cynk

Suplementujesz cynk, ale nie widzisz rezultatów? Powodem może być łączenie produktów zawierających wraz z kawą. Dobrym źródłem cynku są m.in. pestki dyni, wątróbka, ostrygi, sery lub gorzka czekolada. Jeśli jednak łączysz te produkty z kawą wchłanianie cynku może być ograniczone. Wszystko za sprawą garbników, które wpływają negatywnie na wchłanianie składników odżywczych.

Kawa a napoje energetyczne

Kofeina to składnik nie tylko kawy, ale także napojów energetycznych. Jeśli łączymy ze sobą oba rodzaje napojów istnieje ryzyko, że dostarczymy organizmowi zbyt dużą dawkę kofeiny. To z kolei może skutkować takimi objawami jak nieregularne lub szybkie bicie serca, ból w klatce piersiowej, wymioty, dezorientacja, a nawet drgawki.

Kawa a… mleko i cukier

Choć te dwa dodatki do kawy wydają się dla niektórych nieodłączne warto pamiętać, że wysokotłuszczowe mleko może zmniejszyć korzyści zdrowotne kawy, takie jak poprawa przemiany materii, a na dodatek zwiększyć kaloryczność napoju. Także dodawanie do niej dużej ilości cukru może prowadzić do nadmiernego spożycia kalorii i prowadzić do takich negatywnych skutków zdrowotnych, jak otyłość i cukrzyca.