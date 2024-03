Śmietanka w proszku do kawy to od wielu lat popularny dodatek do tego aromatycznego napoju. Wiele osób zastępuje nią m.in. mleko. Okazuje się, że jest to zły wybór. Sprawdzamy, co takiego znajduje się w śmietance w proszku i jaki wpływ może mieć na nasze zdrowie. Podpowiadamy również, jakie dodatki do kawy wybrać, aby była ona zdrowa i smaczna.