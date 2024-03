Yerba mate, zwana także herbatą paragwajską, to napój przygotowywany z liści ostrokrzewu. Susz pochodzący z Ameryki Południowej jest coraz popularniejszy w różnych zakątkach świata i doceniany przede wszystkim za swoje właściwości zdrowotne i energetyzujące.

Na co pomaga picie yerba mate?

Jakie efekty ma yerba mate? Picie Yerby niesie ze sobą mnóstwo pożytecznych właściwości. Nie tylko pobudza organizm łagodząc objawy zmęczenia. Działa również korzystnie na serce i układ krążenia dzięki obecności antyoksydantów - kwasów fenolowych, katechin i flawonoidów. Związki w niej obecne pozwalają obniżyć cholesterol LDL, a także zapobiegają powstawaniu płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Yerba mate zawiera dużo witaminy C, przez co pozytywnie wpływa na odporność organizmu. Ma też kofeinę i wspomaga przemianę materii, a także pomaga się pozbyć wolnych rodników.

Yerba mate jest też bogata w karoten, magnez, żelazo, potas, wapń i wiele innych minerałów. Ponadto, stymuluje centralny układ nerwowy, pobudza i zwiększa zdolność koncentracji nie powodując jednocześnie efektów ubocznych takich jak rozdrażnienie czy nerwowość. Wpływa też rozluźniająco na mięśnie, a nawet obniża ciśnienie krwi.

Yerba Mate ma też duże właściwości przeciwutleniające, przez co jest bardzo pomocna w profilaktyce takich chorób, jak rak, zapalenia i choroby wątroby. Yerba Mate ma również właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze. Uważa się też, że jest to herbata, która oczyszcza organizm z toksyn.

Czy yerba mate jest dobra na odchudzanie?

Yerba mate ma działanie wspomagające odchudzanie. Pozytywnie wpływa na trawienie tłuszczów, a także zapewnia uczucie sytości, dzięki czemu łatwiej jest zaspokoić głód.

Istnieją także przypuszczenia, że zmniejsza aktywność lipazy trzustkowej, a więc ogranicza przyswajanie tłuszczów. Saponiny obecne w ostrokrzewie paragwajskim stymulują z kolei wydzielanie żółci, co również znacznie wpływa na proces trawienia i przyspiesza przemianę materii.

Jak parzyć Yerba mate?

Parzenie Yerba mate nie jest trudne. Najpierw należy włożyć rurkę do naczynia, a następnie wsypać Yerba Mate do ¾ objętości. Następnie należy nalać do pełna przegotowanej i przestudzonej wody o temperaturze ok. 70-75 stopni Celsjusza i odczekać 3-5 minut dla uzyskania pełnego smaku naparu.