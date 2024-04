Kefir – naturalny probiotyk

Kefir, czyli napój z mleka fermentowanego, uznawany jest za naturalny probiotyk. W swoim składzie zawiera witaminę K i witaminy z grupy B, magnez, fosfor i wapń. Jest też źródłem dobrze przyswajalnego białka.

Wspiera mikroflorę i poprawia perystaltykę jelit, dzięki czemu wspomaga ich prawidłowe funkcjonowanie i przeciwdziała wzdęciom. Dodatkowo zmniejsza stany zapalne w organizmie, wspomaga pracę wątroby, reguluje ciśnienie krwi oraz obniża poziom "złego" cholesterolu. Dzięki zawartości tryptofanu ma korzystny wpływ na układ nerwowy. Kefir jest przy tym napojem, który doskonale gasi pragnienie.

Siemię lniane: moc błonnika

Siemię lniane, czyli nasiona lnu, również pozytywnie wpływają na jelita. Ich korzystne dla zdrowia właściwości znane są od lat. Ziarna te wykorzystywać można zarówno w całości, jak i w postaci zmielonej. Stanowią cenne źródło błonnika, którego w jednej łyżce zawierają aż 3g, a ponadto antyoksydantów i kwasów omega-3. Mają w swoim składzie ponadto takie cenne minerały jak magnez, fosfor i wapń, a także witaminy A, C i E.

Siemię lniane dzięki zawartości śluzu działa łagodząco na układ pokarmowy. Z kolei zawarte w nim fitosterole skutecznie wspierają organizm w walce ze szkodliwymi wolnymi rodnikami i spowalniają procesy starzenia się, a lignany wykazują działanie antynowotworowe. Według badań regularne spożywanie siemienia lnianego zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, jajników, piersi i prostaty. Te małe ziarenka pozytywnie wpływają też na kondycję włosów, skóry i paznokci.

Kefir z siemieniem lnianym na odchudzanie

Kefir z siemieniem lnianym to idealne połączenie wspierające funkcjonowanie naszego organizmu. Wzmacnia układ odpornościowy oraz poprawia pracę układu pokarmowego i krążenia. W przypadku tego ostatniego ułatwia trawienie, zmniejsza wzdęcia, dostarcza jelitom składników potrzebnych do odbudowy flory bakteryjnej i pomaga w regularnym wypróżnianiu.

Połączenie kefiru z siemieniem lnianym to także wyjątkowy koktajl odchudzający. Ma on niewiele kalorii – 100 ml samego kefiru to zaledwie ok. 50 kcal, a przy tym na długo daje uczucie sytości. Tym samym zmniejsza chęć podjadania, które utrudnia odchudzanie. Pomaga także w oczyszczaniu organizmu. Wszystko to za sprawą zawartego w nim błonnika. Koktajl będący połączeniem kefiru i siemienia lnianego polecany jest także osobom chorującym na cukrzycę, ponieważ obniża poziom cukru we krwi.

Jest natomiast niewskazany dla wszystkich, którzy są uczuleni na któryś z jego składników lub którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Przed jego zastosowaniem porady lekarskiej zasięgnąć powinny kobiety w ciąży.

Kefir z siemieniem lnianym na odchudzanie. Przepis

Składniki:

100 ml kefiru,

1 łyżka całych lub zmielonych ziaren siemienia lnianego.

Przygotowanie:

do kefiru dodać siemię lniane,

całość dokładnie wymieszać,

pić najlepiej rano przed śniadaniem – na czczo.

Siemię lniane dostępne jest w sklepach już w formie rozdrobnionej, ale można również kupić całe ziarna, a następnie samodzielnie zmielić je np. w młynku do kawy. Świeżo mielone ziarna zachowują więcej swoich właściwości.

Kefir i siemię lniane na odchudzanie można stosować maksymalnie przez 3 tygodnie, a całą kurację można powtarzać 2-3 razy w roku. W każdym kolejnym tygodniu można zwiększać dawkę siemienia lnianego o kolejną łyżkę, a więc w drugim tygodniu mogą to być 2 łyżki, a w 3 tygodniu – 3 łyżki. Nie należy przekraczać dziennej dawki 3 łyżek.