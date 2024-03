Kawa pięciu przemian to napój, który warto wprowadzić do codziennego rytuału picia małej czarnej. Jak ją przygotować i dlaczego warto skorzystać z przepisu znanego ze starożytnych chińskich przekazów? Wyjaśniamy!

Kawa pięciu przemian – co to jest?

Kawa pięciu przemian wywodzi się z chińskiej medycyny tradycyjnej, która opiera się na zachowaniu balansu w życiu i mocno nawiązuje do natury i żywiołów – m.in. drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody. Dążąc do harmonii w życiu, powinniśmy powielać ten podział także w tym, co na co dzień spożywamy. Tak właśnie powstała koncepcja pięciu smaków: słodkiego, słonego, kwaśnego, ostrego i gorzkiego. Kawa pięciu przemian ściśle odwołuje się do takiego podziału, dlatego w jej składzie muszą się znaleźć produkty ze wszystkich grup smakowych.

Reklama

Jak przygotować kawę pięciu przemian?

W kawie pięciu przemian wymienione wyżej żywioły, czy też smaki, reprezentowane są przez poszczególne składniki.

Smak gorzki, czyli żywioł ognia, to połączenie kawy i wody.

Smak słodki, reprezentujący ziemię, odzwierciedla cynamon i miód.

Smak ostry, czyli nawiązanie do metalu, utożsamiany jest z imbirem, goździkami i kardamonem.

Smak słony, który połączony jest z żywiołem wody, to szczypta soli dodana do naparu.

Smak kwaśny, będący odpowiednikiem drzewa, uzyskasz dzięki cytrynie.

Kawa pięciu przemian, w przeciwieństwie do tradycyjnego latte albo klasycznego espresso, nie jest parzona. Aby przygotować taką małą czarną, należy ją zagotować. Kluczowa jest także kolejność dodawania składników. Poniżej znajdziesz przepis na napar.

Do rondelka z gotującą się wodą dodaj cynamon, a potem kardamon, goździki i imbir.

Po wrzuceniu każdego składnika odczekaj minutę i dopiero dodawaj następny.

Następnie użyj soli i wyciśnij sok z cytryny.

Na sam koniec do naparu wsyp zmieloną kawę i wszystko gotuj przez kolejne cztery minuty.

Gdy już zdejmiesz napój z ognia, możesz dodać do niego odrobinę miodu.

Jakie właściwości ma kawa pięciu przemian?

Kawę pięciu przemian możesz pić codziennie, nawet przez cały rok. Latem taki napój postawi cię na nogi i orzeźwi, a zimą rozgrzeje i poprawi przemianę materii. Ze względu na użyte przyprawy napar ma mnóstwo właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

Najlepiej spożyć kawę, kiedy jest jeszcze ciepła. Pamiętaj, aby do małej czarnej na chińską modłę nie dodawać mleka, ponieważ straci ona swoje właściwości.