Co jest zdrowsze: kurczak czy indyk?

W diecie wielu z nas bardzo często pojawia się mięso. Chętniej sięgamy po mięso białe, czyli drobiowe niż czerwone – wieprzowe i wołowe. Mięso drobiowe uznawane jest za zdrowsze od tego drugiego. Drób jest mniej kaloryczny i tłusty, a dostarcza naszemu organizmowi niezbędnej porcji białka.

Do mięsa drobiowego zalicza się m.in. kurczaka i indyka. Warto jednak zastanowić się, co jest zdrowsze: kurczak czy indyk. Oba mięsa są do siebie podobne, jednak znaleźć możemy między nimi pewne różnice. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się w serwisie Medonet w swoim artykule dietetyk kliniczny Agnieszka Kramza.

Kurczak i indyk: podobieństwa

Pod względem kaloryczności kurczak i indyk są do siebie dosyć podobne. Odrobinę więcej kalorii ma kurczak, jednak nie są to duże różnice. Przykładowo w 100 g udka z kurczaka znajduje się ok. 160 kcal, natomiast w 100 g indyka – 135 g. Różnice w kaloryczności będą z pewnością istotne dla osób, które skrupulatnie liczą kalorie i to one z pewnością chętniej sięgną po indyka.

Nie można zapominać o tym, że drób stanowi źródło pełnowartościowego białka. Zarówno kurczak jak i indyk zawierają jego podobną ilość (w 100 g – ok. 20 g), z lekką przewagą na rzecz indyka. Oba rodzaje mięs wyróżniają się również niską zawartością tłuszczu, przy czym odrobinę chudszy jest indyk, a zwłaszcza jego pierś. Nic więc dziwnego, że od dawna drób stanowi istotny składnik diet lekkostrawnych i odchudzających i jest wybierany przez osoby dbające o linię zdecydowanie chętniej niż mięso wieprzowe czy wołowe.

Kurczak i indyk: różnice

Kurczak i indyk mają podobną zawartość witamin i składników mineralnych. Znaleźć można pod tym względem jednak dwie zasadnicze różnice. Mięso z indyka zawiera – w porównaniu z mięsem kurczaka – dwa razy więcej witaminy B12, która jest nieodzowna w syntezie białek oraz wspomaga metabolizm węglowodanów i tłuszczów. Z kolei w mięsie kurczaka można znaleźć dwa razy więcej witaminy PP (niacyny) niż w indyku. Witamina ta wspiera prawidłową pracę układu hormonalnego i mózgu. Warto jeszcze dodać, że indyk zawiera więcej takich mikroelementów jak selen i cynk.

Na korzyść mięsa indyczego przemawiają korzystne proporcje między kwasami omega-3 a omega-6. Kwasy te mają dobroczynny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Odpowiadają m.in. za działanie układu sercowo-naczyniowego. Mają też wpływ na prawidłową pracę mózgu i z tego względu mięso indycze jest szczególnie rekomendowane w diecie małych dzieci.

Co jest zdrowsze: kurczak czy indyk? Po które mięso lepiej sięgać?

Mięso kurczaka i indyka są do siebie podobne i mają zbliżoną wartość odżywczą. Istnieją jednak między nimi pewne różnice. Dietetycy rekomendują zróżnicowaną dietę i z tego powodu zalecają spożywanie zarówno mięsa z kurczaka, jak i z indyka. Jednak w przypadku, kiedy nie przepadamy za jednym z tych dwóch gatunków mięsa, możemy śmiało zastąpić go drugim.

Warto sięgać przede wszystkim po mięso ze sprawdzonych źródeł. Najlepsze będzie to, w którym zwierzęta hodowane są w odpowiednich warunkach, a sam proces produkcji mięsa podlega rygorystycznym kontrolom.