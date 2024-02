Tłusty czwartek i pączki

Pączki to nieodłączny słodki element obchodów karnawału. Ich prawdziwym świętem jest niewątpliwie tłusty czwartek. Tego kalorycznego dodatku do kawy nie odmawiają sobie wówczas nawet osoby na co dzień dbające o linię. Wybór rodzajów pączków jest ogromny i każdy bez problemu znajdzie wśród nich coś dla siebie. Te najbardziej tradycyjne nadziewane są konfiturą z róży. Wielu zwolenników mają również te z powidłami śliwkowymi oraz dżemem truskawkowym lub malinowym. Popularne są także pączki z czekoladą, ajerkoniakiem, budyniem czy bitą śmietaną.

Lukier na pączki: Prawdziwe dopełnienie karnawałowych słodkości

Równie ważne w pączkach jak nadzienie jest ich dekoracja. Tutaj wybór możliwości jest też całkiem spory. Zasadniczo jednak wielbicieli pączków podzielić można na tych, którzy są zwolennikami lukru oraz na tych, którzy uznają tylko ich posypanie cukrem pudrem. Pączki bywają ozdabiane również czekoladą.

Dzisiaj uważniej przyjrzymy się przepisom na lukier na pączki. Wykonanie tej ozdoby jest proste, a ona sama stanie się prawdziwym dopełnieniem wyglądu i smaku tych smażonych, karnawałowych specjałów. Poniżej prezentujemy 3 przepisy, które pozwolą przygotować najlepszy lukier na pączki zabieganym, tradycjonalistom oraz poszukującym nietypowych rozwiązań.

Lukier na pączki. 3 przepisy

Ekspresowy lukier na pączki

Ekspresowy lukier na pączki to propozycja dla tych wszystkich, którzy nie mają zbyt wiele czasu na przygotowywanie karnawałowych specjałów. Wykonanie tego dodatku o delikatnym, perłowym odcieniu nie zajmuje więcej niż kilka minut.

Składniki:

150 g cukru pudru,

3 łyżki soku z cytryny.

Przygotowanie:

cukier puder przesiać do miski,

do cukru powoli wlewać sok z cytryny i mieszać,

całość dokładnie wymieszać.

Lukier królewski

Lukier królewski, znany również pod nazwą Royal Icing, z pewnością docenią tradycjonaliści. Jego śnieżnobiały kolor i lekki, cytrynowy smak będą idealnym dodatkiem do pączków.

Składniki:

1 białko jaja,

1 szklanka cukru pudru,

1 łyżeczka soku z cytryny.

Przygotowanie:

cukier puder przesiać przez sito,

białka ubić na puszystą – jednak niezbyt sztywną – pianę,

do ubitych białek dodać cukier puder i ucierać do momentu, w którym lukier stanie się śnieżnobiały,

na końcu dodać sok z cytryny i dokładnie wymieszać.

Rubinowy lukier na pączki

Rubinowy lukier na pączki z pewnością wzbudzi jednocześnie zdziwienie i zachwyt. Ozdobione nim pączki będą wyróżniać się na tle innych, bardziej tradycyjnych. Czerwona barwa tego lukru i jego owocowy smak będą idealnym dopełnieniem pączków.

Składniki:

¾ szklanki cukru pudru,

2 łyżki soku z cytryny,

2 łyżeczki soku jagodowego, truskawkowego lub malinowego (lub jeszcze innego z czerwonych owoców).

Przygotowanie: