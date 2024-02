Dania z sosem: Smaczne i pożywne

Gulasz to popularne i smaczne danie. Możemy przygotować go z wielu gatunków mięs. Jest aromatyczny, rozgrzewający i sycący. Jego przygotowanie nie jest trudne – jest to tzw. danie jednogarnkowe. Jego znakiem rozpoznawczym jest gęsty i smakowity sos. Często jednak mamy problem, aby uzyskać odpowiednią konsystencję tego sosu. Niejednokrotnie jest on za rzadki i niemal przezroczysty. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych dań z sosem.

Wówczas sięgamy po sprawdzone sposoby, aby go zagęścić. Najpopularniejszym z nich jest dodanie do niego mąki. Jest to najpopularniejszy dodatek do zagęszczania sosów i zup. Nie jest jednak najlepszym wyborem. Mąka jest dosyć kaloryczna, a dodatkowo nadaje gulaszowi mącznego smaku, przez co traci on część swojego wyjątkowego mięsno-warzywnego aromatu.

Reklama

Sos możemy zagęścić też mąką zmieszaną z wodą lub za pomocą przygotowanej na jej bazie zasmażki. Do zagęszczenia możemy też użyć śmietany. We wszystkich tych przypadkach sos stanie się jednak nie tylko bardziej kaloryczny, ale również ciężkostrawny.

Reklama

Siemię lniane: Właściwości

Okazuje się, że istnieje inna – równie skuteczna, a do tego zdrowsza – metoda. Wystarczy zastosować siemię lniane do zagęszczania sosu. Siemię lniane zalane wodą nabiera ciemnobrązowej barwy i kilkakrotnie zwiększa swoją objętość, a do tego zyskuje gęstą i śluzowatą konsystencję.

Siemię lniane to nasiona lnu zwyczajnego. Są szarobrązowe, płaskie i niewielkie – mają długość ok. 2-3 mm. Ziarna te zaliczają się to tzw. superfoods, czyli żywności o dobroczynnych właściwościach i pozytywnym wpływie na organizm człowieka. Siemię lniane stanowi źródło witamin (m.in. witaminy C, E i witamin z grupy B), minerałów (wapń, potas, magnez, miedź, selen, cynk) oraz błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3 i aminokwasów.

Siemię lniane to popularny środek stosowany w medycynie naturalnej. Łagodzi dolegliwości układu pokarmowego i oddechowego. Wykorzystywane jest również w kosmetyce i wykazuje pozytywny wpływ na skórę i włosy.

Siemię lniane do zagęszczania sosu

Aby zastosować siemię lniane do zagęszczania sosu, należy kilka jego łyżeczek zalać połową szklanki ciepłego mleka i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną gęstą i żelującą substancję należy dodać do gulaszu lub innego sosu na kilka minut przed końcem gotowania i dokładnie wymieszać. Sos stanie się zdecydowanie bardziej gęsty. Po dodaniu siemienia lnianego nie można jednak gotować sosu zbyt długo, ponieważ ziarna te wówczas źle wpłyną na jego smak i konsystencję.

Nie tylko mąka i siemię lniane do zagęszczania sosu

Istnieją jeszcze inne sposoby na zagęszczanie sosu, do których nie trzeba używać mąki. Można przeprowadzić tzw. redukcję, polegającą na odparowaniu z niego nadmiaru wody. Wcześniej warto jednak wyjąć z niego ugotowane mięso i warzywa, aby nie uległy rozgotowaniu. Następnie sos należy przelać do szerokiego garnka lub na patelnię, aby powierzchnia parowania była jak największa. W trakcie odparowywania nie powinno się przykrywać naczynia z sosem.

Inny sposób na zagęszczenie sosu polega na zmiksowaniu go z warzywami, na bazie których został przygotowany. Wcześniej należy jednak wyjąć z niego ugotowane mięso. Jeżeli natomiast mamy sos, w którym nie gotowały się warzywa, jego zagęszczenie możemy przeprowadzić za pomocą ugotowanego osobno ziemniaka lub cukinii. Warzywa te mają dosyć neutralny smak i możemy śmiało zmiksować je z naszym sosem.

Sos możemy zagęścić jeszcze za pomocą jogurtu. Nie zwiększymy w ten sposób jego kaloryczności, a uzyskamy bardziej gęstą i kremową konsystencję. Do jogurtu musimy jednak najpierw powoli wlewać niewielkie ilości gorącego sosu, aby go zahartować. Dzięki temu, kiedy później wlejemy go do gotującego się sosu, nie zważy się. Po połączeniu go z sosem powinniśmy jeszcze przez chwilę energicznie mieszać, aby składniki dobrze się połączyły.