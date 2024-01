Czerwień z buraków

Buraki są doskonałym, naturalnym barwnikiem, który nadaje potrawom głęboki, czerwony kolor. Idealnie nadają się do barwienia ciast, deserów czy nawet makaronów. Aby uzyskać barwnik, wystarczy ugotować warzywa do miękkości, a następnie zmiksować je na gładką masę. Możesz też użyć soku z buraków jako barwnika.

Róż z malin

Maliny to wspaniałe źródło naturalnego barwnika, który nada twoim daniom delikatny różowy kolor. Są idealne do barwienia jogurtów, lodów, a nawet ciast. Zblenduj świeże lub mrożone maliny, a następnie przecedź, aby pozbyć się pestek. Świeży sok malinowy to doskonały, naturalny barwnik.

Żółć z kurkumy i cytryny

Kurkuma to nie tylko przyprawa dodająca potrawom orientalnego smaku, lecz również świetny sposób na uzyskanie intensywnie żółtego koloru. Doskonale nadaje się do ryżu, sosów, a nawet jajek. Wystarczy dodać szczyptę kurkumy do potrawy, aby uzyskać pożądany efekt.

Złoto z szafranu

Szafran, choć drogi, stanowi jeden z najbardziej intensywnych naturalnych barwników. Dodaje potrawom złocistego odcienia oraz wyjątkowego aromatu. Jest idealny do ryżu, sosów i ciast. Pamiętaj, że szafran to bardzo wydajny składnik – wystarczy kilka nitek, aby uzyskać pożądany efekt.

Pomarańcz z marchwi i cebuli

Marchew to doskonałe źródło naturalnego barwnika o pięknym, pomarańczowym kolorze. Znakomicie nadaje się do barwienia ciast i deserów. Ugotuj marchew do miękkości, a następnie zmiksuj na gładką pastę. W tej formie możesz ją dodawać do różnych potraw, aby nadać im apetyczny odcień.

Głęboki pomarańczowo-złoty kolor dają suche łupiny z żółtej cebuli. Oddają barwę wodzie, w której są gotowane. To jeden z tradycyjnych sposobów na kolorowe pisanki.

Zieleń z pokrzyw i szpinaku

Znana głównie ze swoich leczniczych właściwości pokrzywa może być również wykorzystywana jako naturalny barwnik. Świeże liście tej rośliny nadają potrawom intensywnie zielony kolor. Są idealne do barwienia zup, ciast, kopytek, pierogów oraz smoothies. Aby uzyskać barwnik, pokrzywy należy ugotować i zmiksować na gładką masę. Można też użyć soku wyciśniętego ze świeżych liści, który przy okazji jest bardzo zdrowy.

Szpinak stanowi znakomite źródło zielonego pigmentu. Idealnie nadaje się do barwienia naleśników, ciastek, kremów lub chleba. Aby przygotować barwnik, zblenduj świeży szpinak z odrobiną wody, a następnie przecedź przez sitko, aby pozbyć się resztek liści.

Niebieski z jagód

Jagody to nie tylko smaczne owoce, lecz także świetny sposób na uzyskanie naturalnego niebieskiego barwnika. Możesz je wykorzystać do barwienia ciast, kremów, koktajli, lodów czy budyniów. Utrzyj jagody na mus i użyj jako dodatek do swoich kulinarnych dzieł. Pamiętaj, że te owoce zmieniają kolor w zależności od pH potrawy: w środowisku bardzo kwaśnym będą czerwono-fioletowe, a w mocno zasadowym – niebiesko-zielone.

Fiolet z czerwonej kapusty

Czerwona kapusta to kolejny, tym razem warzywny barwnik, który może zaskoczyć. Dzięki niej uzyskasz piękny fioletowy kolor. Gotuj kapustę, aż wypuści kolor, a następnie użyj wywaru jako barwnika. Interesujący jest fakt, że podobnie jak jagody kapusta zmienia kolor w zależności od pH – od różowego do niebieskiego.

Brąz z kakao

Naturalny proszek kakao to świetny sposób na uzyskanie głębokiego brązowego koloru. Nadaje się do barwienia ciast, deserów, a nawet napojów. Kakao można używać zarówno w formie sypkiej, jak i rozpuszczalnej.

Czerń z aronii

Aronia to kolejny owoc, który może posłużyć jako naturalny barwnik. Jej ciemne owoce nadadzą twoim daniom głęboki, niemal czarny kolor. Aronia świetnie sprawdzi się w ciastach i deserach, np. w serniku, dżemach. Jest idealna do barwienia makaronu, słodkiego serka lub smoothie. Możesz użyć zarówno świeżych, jak i suszonych owoców. Jeżeli do białej bazy, np. 400 ml jogurtu naturalnego, dodasz kroplę soku z aronii, uzyskasz lekko różowy kolor.