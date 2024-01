Mąka jako pierwsza linia ratunku [2 przepisy]

Najbardziej tradycyjną metodą zagęszczania sosówjest użycie mąki. Możesz użyć zwykłej mąki pszennej, mąki ryżowej, mąki orkiszowej – nieważny jest jej typ, istotne jest wyłącznie to, aby była neutralna w smaku, mąki pełnoziarniste, mąka z ciecierzycy czy mąka żytnia wyczuwalnie wpłyną na smak sosu.

Składniki:

2 łyżki mąki pszennej (lub innej mąki)

2 łyżki masła

Przygotowanie:

W rondlu rozgrzej masło na średnim ogniu

Dodaj mąkę i mieszaj przez 2-3 minuty, aż uzyskasz złotawą, gładką pastę (tzw. roux)

Stopniowo wlej ciepły sos do mąki, nieustannie mieszając, aby uniknąć grudek

Gotuj na wolnym ogniu, aż sos zgęstnieje

Sos możesz również zagęścić, dodając do niego 1-2 łyżki mąki wymieszane na gładką pastę bez grudek w 2-4 łyżkach zimnej wody. Dodając taką miksturę do wrzącego sosu (energicznie przy tym go mieszając), szybko go zagęścisz. Gotuj sos do momentu, aż uzyska pożądaną konsystencję. Pamiętaj, żeby od czasu do czasu go mieszać.

Skrobia kukurydziana i ziemniaczana

Skrobia to świetna alternatywa dla mąki, zwłaszcza jeśli przygotowujesz danie dla osób uczulonych na gluten. Pamiętaj, że skrobia ziemniaczana zagęszcza płyny znacznie intensywniej niż kukurydziana, więc dodaj jej o połowę mniej.

Składniki:

2 łyżki skrobi kukurydzianej (mazeiny) lub 1 łyżka skrobi ziemniaczanej

2 łyżki zimnej wody

Przygotowanie:

W kubku lub szklance wymieszaj skrobię kukurydzianą z zimną wodą, tworząc gładką pastę

Dodaj pastę do gotującego się sosu, ciągle mieszając

Gotuj przez kilka minut, aż sos zgęstnieje

Skrobia kukurydziana jest bardziej wydajna niż mąka i daje klarowny efekt, co jest pożądane w jasnych sosach.

Warzywne musy i purée

Innym pomysłowym sposobem na zagęszczenie sosu jest dodanie warzywnego purée. Wybierając ten sposób, musisz liczyć się z tym, że zmianie może ulec cały smak sosu.

Składniki:

1 szklanka ugotowanych i zblendowanych na mus warzyw (np. batatów, kalafiora, ziemniaków marchwi, czerwonej soczewicy)

Przygotowanie:

Przygotuj warzywne purée, ugotuj i zmiksuj warzywa na gładką masę

Dodaj puree do sosu, mieszaj i gotuj na wolnym ogniu przez kilka minut

Inne dodatki. Zagęstniki

Śmietana, jogurt (np. skyr lub jogurt grecki), a nawet gęsta śmietanka mogą być dodawane do sosów, aby nadać im kremową konsystencję, delikatnie je zagęścić i przy okazji rozjaśnić.

Z kolei dodanie żółtek do sosów (gdy są podgrzewane na małym ogniu) nada im kremową konsystencję. Należy uważać, aby nie przesadzić z temperaturą, ponieważ wtedy zamiast kremowego sosu, wyjdzie jajecznica.

Wrzucenie startego sera (takiego jak parmezan lub inny twardy ser długo dojrzewający) do sosu pomoże w jego zagęszczeniu, dosoleniu, jednocześnie doda mu niezwykle bogatego smaku.

Kaszka manna oraz bułka tarta to sposoby na szybkie i porządne zagęszczenie – do gotującego się sosu wsyp 1-2 łyżeczki kaszki lub bułki. Gotuj przez chwilę do momentu, aż uzyskasz pożądaną konsystencję. To składniki, które ostateczny poziom gęstości ujawniają dopiero po jakimś czasie. Zanim wsypiesz kolejne łyżki kaszki, zaczekaj aż sos przestygnie, ponieważ łatwo przesadzić.

Redukcja. Złota zasada najlepszego smaku

Redukcja polega na gotowaniu sosu na wolnym ogniu, aby odparować nadmiar płynu i uzyskać gęstszą konsystencję i bardzo skoncentrowany wyrazisty, intensywny smak oraz aromat. Gotuj sos na wolnym ogniu, regularnie mieszając, aż zredukuje się do pożądanej konsystencji.

Każda z tych metod ma swoje zalety i może być stosowana w zależności od rodzaju sosu oraz oczekiwanej konsystencji i smaku. Ważne jest, aby dodawać te składniki stopniowo i kontrolować konsystencję sosu, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia. To kreatywny proces, w którym możesz dostosować proporcje i składniki do własnych upodobań.