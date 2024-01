Chrupiące frytki z piekarnika. Jak przygotować ziemniaki?

Jeśli chcesz przygotować chrupiące frytki – idealną przekąskę na seans filmowy lub dodatek do obiadu – zacznij od zakupów. W pierwszej kolejności wybierz odpowiednie ziemniaki. Najlepiej sprawdzą się te mączyste typu C lub B. Znajdziesz je pod nazwą Irga, Irys lub Flaming. Jeśli lubisz przyprawioną skórkę, nie zapomnij o przyprawach. Oprócz klasycznej soli czy pieprzu doskonale sprawdzą się: rozmaryn, tymianek, zioła, prowansalskie, papryka (słodka lub ostra), curry lub czosnek w proszku. Sprawdź też, czy masz w domu cukier puder – to składnik, który w ogóle nie kojarzy się z frytkami, ale może zapewnić ich skórce wyjątkową chrupkość.

Gdy przygotowujesz ziemniaki na frytki, krój je mniej więcej na grubość palca, czyli około 1 cm. Zbyt cienkie frytki pod wpływem ciepła tracą wodę i szybko zamieniają się w mało apetyczne "wióry”. Grube frytki będą miały bardziej chrupiącą skórkę, a ich środek będzie bardziej kremowy i zachowa intensywny, ziemniaczany smak.

Reklama

Pokrojone słupki mocz w specjalnie do tego przygotowanej wodzie: W 0,5 l wody rozpuść 2 łyżki cukru pudru i zanurz frytki na 30–40 minut. Po namoczeniu opłucz je i osusz ręcznikiem. Ten krok jest niezbędny, aby pozbyć się warstwy skrobi, czyli cukru odpowiedzialnego m.in. za zachowanie wilgoci ziemniaka. Cukier sprawi, że frytki ładniej się zarumienią, staną się ekstra chrupiące, ale także zachowają sprężystość.

Reklama

Chrupiące frytki. Jaki tryb piekarnika wybrać? Jak długo piec?

Frytki pieczone w piekarniku są uważane za zdrowszą wersję uwielbianego dania. Faktycznie, w tym wydaniu mają mniej kalorii, ponieważ przed pieczeniem musisz je jedynie wymieszać z kilkoma łyżkami oleju i ulubionymi przyprawami, zamiast smażyć w głębokim tłuszczu.

Aby frytki były chrupiące, trzymaj się kilku podstawowych zasad:

Nagrzej piekarnik do 200 stopniach Celsjusza i rozłóż słupki na blasze w taki sposób, aby kawałki nie nachodziły na siebie

Włącz termoobieg. Ten tryb będzie najlepszy, jeśli zależy ci na idealnie chrupkiej skórce. Gdy korzystasz z tego programu, nie możesz zbytnio wydłużać czasu pieczenia frytek – staną się zbyt suche i będą miały przypalone końce. Efekt chrupiącej skórki uzyskasz także wtedy, gdy wybierzesz tryb góra-dół, ale wtedy musisz ustawić nieco wyższą temperaturę pieczenia, tj. 220 stopni Celsjusza

– staną się zbyt suche i będą miały przypalone końce. uzyskasz także wtedy, gdy wybierzesz tryb góra-dół, ale wtedy musisz ustawić nieco wyższą temperaturę pieczenia, tj. 220 stopni Celsjusza W trakcie pieczenia delikatnie obróć słupki na drugą stronę

Rekomendowany czas, jaki frytki powinny spędzić w piekarniku, to 20–30 minut, jednak musisz samodzielnie sprawdzać, czy są już wystarczająco miękkie. Jeśli ziemniaki są jeszcze twarde, pozostaw je w piekarniku na kolejne 5–10 minut.

Chrupiące frytki z piekarnika. Przepis

Masz ochotę na chrupiące i aromatyczne frytki z piekarnika? Aby przygotować porcję dla 4 osób, potrzebujesz:

1,2 kg ziemniaków

3 łyżki oleju

2 łyżki cukru białego lub cukru pudru

ulubione przyprawy

Przygotowanie przekąski zajmie wraz z namaczaniem i pieczeniem więcej niż godzinę, ale efekt jest zdecydowanie wart cierpliwości. Gdy masz już w kuchni wszystkie składniki:

Obierz i umyj ziemniaki

Pokrój ziemniaki w słupki o grubości około 1 cm

W 0,5-litrowej misce rozpuść 2 łyżki cukru pudru lub zwykłego cukru białego i włóż do niej przygotowane frytki

Namaczaj przez 30–40 minut

Wyjmij ziemniaki z wody i umieść w innej suchej misce

Wlej do miski 3 łyżki oleju roślinnego i wsyp ulubione przyprawy: sól, pieprz, oregano, zioła prowansalskie, słodką paprykę, sproszkowany czosnek etc.

Dokładnie wymieszaj całość w taki sposób, aby na każdej frytce znalazło się trochę oleju i przypraw

Wyłóż blachę piekarnika papierem do pieczenia

Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza, jeśli zamierzasz piec w termoobiegu. Jeśli decydujesz się na program góra-dół, zwiększ temperaturę do 220 stopni Celsjusza

Rozmieść frytki na blasze i piecz przez 30 minut

Mniej więcej w połowie pieczenia – tj. po 15 minutach – obróć słupki na drugą stronę, aby mogły zarumienić się całe

Sprawdź, czy są wystarczająco miękkie. Jeśli tak, wyłóż na talerz i ciesz się doskonale chrupiącą skórką.

Gotowe frytki podawaj z sosem czosnkowym, śmietanowym, serowym lub pomidorowym.