Lukier to jeden z najbardziej uniwersalnych dodatków do wypieków, który nie tylko upiększa, ale i dodaje wyjątkowego smaku ciastom, babeczkom czy piernikom. Jego przygotowanie wydaje się proste, lecz by osiągnąć idealną konsystencję i smak, warto znać kilka podstawowych zasad. Oto sprawdzone porady oraz przepisy na lukier, które z pewnością ułatwią ci pracę w kuchni.