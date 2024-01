Czy do kawy można dodać masło? Oczywiście! I będzie to świetny sposób na… zrzucenie zbędnych kilogramów. Kawa z masłem to napój, który zyskał popularność zwłaszcza wśród osób stosujących diety niskowęglowodanowe i wysokotłuszczowe. Przez to doceniana jest m.in. przez zwolenników diety ketogenicznej. Jeśli zmagasz się z nieustannym podjadaniem między posiłkami, kawa bulletproof może być idelana dla ciebie!

Kawa kuloodporna – co to za kawa?

Pomysł na kawę z masłem pochodzi od Dave'a Aspreya - blogera, przedsiębiorcy i multimilionera, który w 2004 roku odwiedził Tybet, gdzie skosztował tybetańskiej herbaty z masłem i mlekiem jaków. Zafascynował się nią tak bardzo, że wymyślił własny napój, czyli kawę z masłem i olejem kokosowym.

Asprey znacząco schudł dzięki piciu bulletproof coffee. Jej twórca zawdzięcza to obecnym w niej tłuszczom, które zwiększają uczucie sytości. Asprey stworzył także dietę bulletproof, w której znalazła się - oczywiście - kawa kuloodporna.

Co daje picie kawy z masłem?

Kawie z tłuszczem przypisuje się szereg właściwości. Wśród niektórych potencjalnych korzyści jakie daje są:

Długotrwały wzrost energii. Dzięki obecności tłuszczu (masła lub oleju kokosowego) kawa z masłem może dostarczyć długotrwałej energii. Tłuszcze trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT) obecne w oleju kokosowym są szybko przyswajane przez organizm, co może przyczynić się do zwiększenia energii.

Poprawa koncentracji i funkcji umysłowych. Niektórzy twierdzą, że spożywanie kawy z masłem może poprawić koncentrację, klarowność umysłu i funkcje poznawcze. Tłuszcze obecne w masłem zawierają kwasy tłuszczowe istotne dla funkcji mózgu.

Szybki dostęp do składników odżywczych. Tłuszcze zawarte w kawie z masłem mogą pomóc w lepszym przyswajaniu niektórych składników odżywczych, szczególnie rozpuszczalnych w tłuszczach, przez organizm.

Ponadto, tłuszcze MCT trawią się szybciej, co przyspiesza przemianę materii oraz działa wspomagająco na redukcję tkanki tłuszczowej. Kawa z tłuszczem może także hamować apetyt i zwiększać uczucie sytości nawet na kilka godzin.

Jak zrobić kawę kuloodporną?

Przepis na kawę kuloodporną jest bardzo prosty. Potrzebujesz do niej takich składników jak świeżo zaparzona kawa, 1–2 łyżki masła niesolonego lub masła klarowanego oraz 1–2 łyżki oleju kokosowego lub MCT.

Po zaparzeniu kawy należy dodać masło niesolone lub masło klarowane oraz olej kokosowy lub MCT. Następnie całość zmieszaj i zmiksuj używając do tego miksera lub blendera. Dzięki temu uzyskasz gładki, piankowy napój. Do smaku możesz użyć takich przypraw jak cynamon, kardamon lub gałka muszkatołowa.