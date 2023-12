Przepis na najprostszy sos czosnkowy

Sos zrobiony według tego przepisu zawsze się udaje. Ważne, aby dostosować jego moc do indywidualnych preferencji. Potrzebujesz 400 ml jogurtu naturalnego (koniecznie bardzo gęstego, może być grecki), szczypty soli i 2 (wersja łagodna) lub co najmniej 4 (wersja pikantna) ząbków czosnku. Jeżeli nie masz świeżego czosnku lub za nim nie przepadasz, użyj granulowanego (1–2 łyżeczki). Jeśli potrzebujesz mniejszej ilości sosu, zmniejsz liczbę składników o połowę.

Świeży czosnek przeciśnij przez praskę, zetrzyj na tarce lub pokrój na drobną kostkę i rozetrzyj nożem na desce do krojenia, zmieszaj z jogurtem, dopraw jeszcze solą do smaku i gotowe. Ten sos smakuje najlepiej, gdy się "przegryzie”, dlatego zrób go co najmniej 2 godziny przed podaniem.

Tę wersję sosu czosnkowego możesz modyfikować w zależności od nastroju czy sezonu na dany składnik. Latem warto dodać do niego świeży, pachnący koperek lub liście mięty. Zimą z kolei sos będzie doskonale smakował z dużą ilością świeżo mielonego lub młotkowanego czarnego pieprzu.

Przepis na wegański sos czosnkowy

Wersję wegańską możesz zrobić, zamieniając jogurt naturalny z krowiego mleka na jego roślinny odpowiednik – kokosowy lub sojowy. Proponujemy również wersję bez jogurtu.

Składniki:

200 g (niepełna szklanka) łuskanych nasion słonecznika

200 ml wody

½ łyżeczki soli

½ l wody do moczenia

2–4 ząbki czosnku

Przygotowanie:

Wsyp słonecznik do większego pojemnika (podczas moczenia potroi swoją objętość) – najlepszy będzie 900 ml słoik

Zalej wodą w taki sposób, aby przykryć ziarna i odstaw na całą noc

Wylej wodę, w której moczyły się nasiona i kilkakrotnie przepłucz je na sicie

Wrzuć do słoika (może być ten sam, w którym się wcześniej moczyły), dodaj 200 ml wody, czosnek, sól i zblenduj na gładką masę

Z podanych proporcji wyjdzie dosyć gęsty sos, Jeżeli więc wolisz rzadszą konsystencję, dodaj trochę więcej wody

Tak przygotowany wegański sos słonecznikowo-czosnkowy możesz przechowywać przez ok. 3–4 dni w lodówce. Po leżakowaniu w niej przez noc stanie się dużo smaczniejszy. Pamiętaj, by trzymać go w szczelnie zamkniętych pojemniczkach. Chodzi tu nie tylko o intensywny czosnkowy aromat, lecz przede wszystkim o to, by sos nie stracił swojej smakowej mocy.

Przepis na majonezowy sos czosnkowy bez laktozy

Zrobienie domowego majonezu jest dziecinnie proste, a gdy dodasz do niego czosnek, już nigdy nie zechcesz sięgnąć po sklepowe dipy. Użyj całego jajka, a nie tylko żółtek – dzięki białku sos majonezowo-czosnkowy stanie się bardzo puszysty i kremowy.

Ważne, aby wszystkie składniki miały temperaturę pokojową – te na co dzień przechowywane w lodówce wyjmij wcześniej.

Składniki:

1 sparzone wrzątkiem jajko (rozmiar L lub M)

250 ml oleju

1 łyżeczka octu – może być spirytusowy, jabłkowy lub balsamiczny (ewentualnie użyj soku z cytryny lub limonki)

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki cukru

2 łyżeczki musztardy, np. Dijon lub miodowej (w tym przypadku możesz zrezygnować z dodatku cukru)

2–4 ząbki czosnku (rozgniecione lub starte na tarce)

Przygotowanie:

Wszystkie składniki (oprócz czosnku) umieść w wysokim przezroczystym naczyniu, najlepiej w słoiku. Powinien być na tyle wąski, żeby zmieściła się w nim końcówka blendera

Blenduj wszystko na najwyższych obrotach przez 30 sekund

Dodaj czosnek i wymieszaj łyżką

Możesz dodać czosnek granulowany zamiast świeżego. Gotowy sos przechowuj w lodówce do 3–4 dni. Smacznego!