Budowa płyty indukcyjnej

Płyty indukcyjne różnią się od tradycyjnych kuchenek gazowych czy elektrycznych. Posiadają one pod blatem miedziane zwoje drutu, przez które przepływa energia elektryczna. Powierzchnia takiego sprzętu jest wykonana ze szkła ceramicznego, które w wyniku codziennych prac w kuchni można dość łatwo uszkodzić. W związku z tym przy czyszczeniu należy zachować szczególną ostrożność.

Jak unikać zabrudzeń?

Każdy miewał sytuacje, że podczas gotowania coś wykipiało lub wylądowało poza patelnią. Co gorsza, takie ślady są bardziej widoczne na płycie indukcyjnej ze względu na jej gładką powierzchnię. Wśród najczęstszych zanieczyszczeń są: pryskający z patelni tłuszcz, przypalone resztki jedzenia czy matowe ślady.

Wiele modeli płyt indukcyjnych automatycznie wyłącza się, gdy np. wykipi zawartość garnka. Dzięki temu unika się większych zabrudzeń i uszkodzeń. Ogólna zasada jest prosta – im szybciej zareagujemy na zabrudzenie, tym łatwiej będzie je usunąć. Płycie indukcyjnej dobrze służy również codziennie czyszczenie, które uniemożliwia gromadzenie się zabrudzeń. Dlatego przynajmniej raz dziennie przetrzyj jej powierzchnię.

Jak zabrać się za czyszczenie płyty indukcyjnej?

Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty indukcyjnej, należy pamiętać o kilku zasadach.

Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie – dzięki temu unikniesz poparzeń. Część urządzeń wyświetla ostrzeżenie, informujące o tym, że płyta wciąż jest gorąca

Używaj delikatnych materiałów. Do czyszczenia idealnie sprawdzą się miękkie ściereczki lub gąbki. Unikaj używania chropowatych gąbek, druciaków czy ostrych narzędzi, które mogą porysować powierzchnię urządzenia

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu. Zaschniętym i trudnym do usunięcia zabrudzeniom można zapobiec, przecierając płytę po każdym użyciu

Jak usuwać przypalenia?

Są to jedne z najtrudniejszych zabrudzeń do usunięcia. W ich przypadku do czyszczenia płyty indukcyjnej przyda się specjalnie do tego przeznaczony skrobak. Jest to niewielkie narzędzie, które kształtem jest zbliżone do szpachelki. Zakończone jest płaską częścią, która skutecznie radzi sobie z uciążliwymi przypaleniami, nie rysując przy tym powierzchni płyty.

Jak usuwać tłuszcz z płyty indukcyjnej?

Tłuszcz niestety osadza się bardzo intensywnie, a jego usunięcie wymaga często sporego wysiłku. Najlepszym rozwiązaniem jest czyszczenie go na bieżąco – jeżeli dopuścimy do zaschnięcia śladów, to trudno potem będzie je usunąć. Do czyszczenia płyty indukcyjnej z tłuszczu możemy użyć zwykłego płynu do mycia naczyń i gąbki, przy czym należy unikać stosowania jej chropowatej strony.

Domowe sposoby na czyszczenie płyty indukcyjnej

Jeżeli nie mamy pod ręką specjalistycznych środków czystości, możemy skorzystać z kilku sprawdzonych domowych sposobów na czyszczenie płyty indukcyjnej. Przykładem jest użycie wody z octem lub z sodą oczyszczoną. Takie rozwiązania są bezpieczne dla powierzchni płyty i skuteczne w walce z zabrudzeniami. W pierwszym przypadku po prostu rozprowadź ocet na płycie, a następnie przetrzyj ją ścierką. Jeśli zdecydujesz się na sodę oczyszczoną, zmieszaj proszek z wodą, aby razem utworzyły pastę, nałóż ją na powierzchnię urządzenia i po kilkunastu minutach zmyj.

Czyszczenie płyty indukcyjnej. Na co uważać?

Pamiętaj, aby czyszcząc płytę indukcyjną, nie robić niczego na siłę, szczególnie w przypadku opornych, trudnych do wyczyszczenia plam. Takie działanie zazwyczaj prowadzi do zarysowania sprzętu. Nie używaj również ostrych przedmiotów, jedynym wyjątkiem jest przeznaczony do płyt indukcyjnych skrobak, o którym wcześniej była mowa.