Wpływ kawy na nasz organizm

Wokół picia kawy krąży wiele nieprawdziwych mitów dotyczących jej szkodliwości. Picie kawy ma pozytywny wpływ na nasz organizm. Kawa z ekspresu ciśnieniowego zawiera dużo antyutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia. W taki sposób przyrządzana kawa jest najzdrowsza. Kawa przyspiesza metabolizm, a takżepodnosi poziom kortyzolu i ciśnienie tętnicze krwi, co może działać na nas korzystnie pobudzająco - o ile nie mamy problemów ze zbyt wysokim ciśnieniem. Picie kawy może również zmniejszyć ryzyko występowania nowotworów układu pokarmowego.

Jednak pamiętajmy, aby pić ją z umiarem. Maksymalna bezpieczna dawka kofeiny wynosi do 400 mg na dobę – co odpowiada wypiciu od 4 do 5 kaw dziennie. Jednak pamiętajmy o tym, że kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale również w np.: czarnej herbacie, kakao, czekoladzie, cukierkach z dodatkiem kofeiny, w napojach typu cola, a także może pojawić się w niektórych lekach. Zatem, żeby przekroczyć maksymalną dopuszczalną dawkę kofeiny, wcale nie trzeba wypijać kilka filiżanek kawy dziennie. Najlepiej wypić maksymalnie 2 do 3 filiżanek dobrej jakościowo kawy dziennie, a pierwszą wypić co najmniej 2-3 godziny po przebudzeniu. Nie powinno się wypijać kawy wcześniej, gdyż powoduje ona zwiększone wydzielanie kortyzolu. Poziom tego hormonu naturalnie jest najwyższy od rana.

Dodatki do kawy

Sama czarna, niesłodzona kawa jest zdrowa. Jednak wielu z nas lubi dodawać do niej różne dodatki, takie jak cukier, syropy czy mleko – które już niekoniecznie są polecane przez dietetyków. Warto pamiętać, że dodatki znacznie zwiększają kaloryczność tego napoju. Pijąc gorzką kawę bez dodatków czujemy jej wyrazisty smak. Natomiast dodanie do niej mleka, śmietanki czy cukru może znacząco zmienić jej smak. Białka zawarte w mleku zmniejszają naturalną gorycz kawy, a także łagodzą jej kwasowość.

Jeżeli chodzi o dodawanie mleka do kawy, to zdania są podzielone. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, diety i wskazań bądź przeciwwskazań zdrowotnych. Białka oraz tłuszcze zawarte w mleku zwierzęcym wpływają na końcowy smak kawy. Im mleko jest bogatsze w te związki organiczne, tym bardziej będzie ono wpływać na smak kawy. Mleka wegetariańskie takie jak mleko sojowe, ryżowe, kokosowe, migdałowe czy owsiane nie będą mieć takich właściwości, jak te zwierzęce. Mleka roślinne oczywiście dobrze sprawdzą się w przypadku wegetarian oraz alergików i osób z nietolerancją laktozy.

Mleka roślinne do kawy

Mleko sojowe już 2000 lat temu było pite w Chinach. To jeden z najczęściej stosowanych zamienników mleka krowiego - skład odżywczy mleka sojowego jest do niego bardzo zbliżony. Zawiera dużo odżywczego białka oraz wapnia a także fitosterole i izoflawony, które są naturalnymi antyoksydantami. Mleko sojowe ma wyraźny posmak zbożowy.

Mleko ryżowe to idealne rozwiązanie dla alergików, którzy są uczuleni na gluten i orzechy. Jest to mleko chude o słodkawym, łagodnym, delikatnym smaku.

Mleko migdałowe. Ten rodzaj mleka zawiera mniej białka i jest chudszy od mleka sojowego czy krowiego. Mleko migdałowe to źródło zdrowych tłuszczy roślinnych. Ma łagodny, nieco słodkawy smak, z delikatną nutką orzecha.

Mleko kokosowe. To mleko zawierające żelazo, potas, cynk oraz magnez. Jego aromat i smak jest jednym z najbardziej charakterystycznych.

Mleko owsiane - jest dobrym źródłem białka i błonnika. Jednak warto pamiętać, że zawiera ono również sporo cukru. Pianka z mleka owsianego nie zmienia zbytnio smaku kawy, dodaje jej łagodnego słodkiego smaku.

Wszystkie mleka roślinne nadają się do spienienia. Jeśli więc jesteś alergikiem lub wolisz mleko roślinne, to nie musisz rezygnować z mlecznej pianki.

Mleka zwierzęce do kawy

Osoby, które lubią dodawać mleko zwierzęce do kawy, mają do wyboru kilka rodzajów mleka - nie tylko mleko krowie, ale również kozie oraz mleko z bawoła.

Mleko krowie nadal często stosowane jako dodatek do kawy. Ma słodki smak. Spora ilość mleka krowiego w kawie (np.: cappuccino czy latte) nadaje tyle słodyczy, że możemy obejść się bez cukru. Ponadto smakuje dobrze również podgrzane do wysokich temperatur.

Mleko kozie jest idealne do kaw średnio wypalanych. Ponieważ w przeciwieństwie do mleka krowiego ma ono pikantny, słony smak, które z tym rodzajem kaw idealnie się komponuje.

Mleko bawole to mleko dość drogie i w Polsce trudno dostępne. Jest to słodkie mleko o sporej zawartości tłuszczu i wysokiej wartości odżywczej.