Omlet francuski. Sposób na szybki i pożywny posiłek

Omlet francuski, czyli omlet zawijany na kształt rogalika, to łatwy i szybki sposób na pożywne śniadanie, lunch czy kolację. Jaja zawierają bowiem cenne składniki odżywcze, które mają korzystny wpływ na zdrowie, takie jak witaminy z grupy B oraz A, D, E i K, magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk, jod, selen, potas, sól. Jaja to również doskonałe źródło białka, które wspiera regenerację tkanki mięśniowej, wzmacnia kości i układ odpornościowy. Do wykonania omletu potrzebujesz tylko jaj i masła!

Jakie jajka wybrać? Jeśli chcesz dokonać dobrego wyboru, zwróć uwagę na jajka z ekologicznej hodowli oznaczone cyfrą "0”. Kury wówczas żyją na wolnym wybiegu, mają dostęp do świeżego powietrza i są karmione wysokiej jakości paszami. Niezłym wyborem są również jaja z hodowli wolnowybiegowej, czyli oznaczone "1”. Zwierzęta wówczas żyją w warunkach częściowo otwartych, najczęściej są zamykane na noc do oddzielnych pomieszczeń.

Historia omletu

Historia omletusięga XIX wieku. Za sprawą pewnej kobiety - Madame Poulard, to proste danie zyskało popularność początkowo we Francji, a później pokochali je smakosze na całym świecie. Omlet nie wymagał użycia wielu składników, przez co był łatwym sposobem na wyżywienie dużej liczby turystów odwiedzających wyspę Mont Saint-Michel, na której mieszała kucharka. Tradycyjny omlet mère Poulard przypominał strukturą suflet – byłwilgotny w środku, a chrupiący na zewnątrz. Taką formę zawdzięczał metodzie przygotowywania, czyli "gotowania” na otwartym ogniu w kominku na specjalnej patelni miedzianej na długim kiju. Zainspiruj się wyjątkową historią Madame Poulard i odtwórz recepturę słynnego omletu francuskiego w swojej kuchni. Spokojnie, nie potrzebujesz do tego kominka.

Przepis na omlet francuski

Do przygotowania omletu francuskiegonajlepiej użyć maksymalnie 2-3 jaj oraz dużej ilości masła. Patelnia (najlepiej miedziana, stalowa lub aluminiowa) nie powinna być duża, wystarczy 20-24 cm. Z kolei efekt kominka skutecznie zastąpi palnik ustawiony na wyższy ogień.

Składniki (na 1 porcję):

2 duże jaja

25 g masła solonego

Do dużej miski (najlepiej miedzianej) wbij 2 jaja. Ubijaj je mikserem na najwyższych obrotach okrężnymi ruchami, aby do ubijanych jajek „wpuścić” jak najwięcej powietrza. Mieszanka osiągnie odpowiednią konsystencję, gdy stanie się bardzo pienista (czyli po około 3 minutach). Rozgrzej masło na dużym ogniu. Mieszankę wlej na patelnię i smaż około 1 minuty, aż spód omletu delikatnie się zarumieni. Przez kolejną minutę obracaj delikatnie patelnią nad ogniem, aby brzegi omletu się ścięły. Złóż jedną połówkę na drugą i smaż jeszcze przez chwilę. To normalne, że wierzch omletu nie będzie idealnie wysmażony.

Z czym podawać omlet francuski?

Omlet można podawać z różnymi dodatkami. Do najpopularniejszych z nich należą:

warzywa sezonowe

sery, zwłaszcza: niebieski ser pleśniowy Fourme d’Ambert, gorgonzola, holenderski ser błękitny

małże św. Jakuba (przegrzebki) na solonym maśle

bekon

smażone ziemniaki

grillowane pieczarki

wędzony łosoś

sos śmietanowy

Tradycyjny omlet francuski serwowany jest w wersji wytrawnej, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby urozmaicić jego smak, dodając coś słodkiego, np. twarożek, serek homogenizowany, marmoladę czy ulubione owoce.