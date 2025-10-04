Suszone grzyby to produkt, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie smacznej i aromatycznej polskiej kuchni. Uzbierane samodzielnie i ususzone są najlepszym dodatkiem do sosów, gulaszy, zup czy bigosów.

Niestety bywa, że nawet najlepiej przechowywane suszone grzyby łapią wilgoć i pokrywają się pleśnią. Co zrobić, by do tego nie doszło? Jak je przechowywać i z czym, by zachowały suchość i aromat?

Suszone grzyby. Jakie gatunki są najlepsze do suszenia?

Grzyby, które warto ususzyć i które najlepiej się do tego nadają mają twardą strukturę i niską zawartość wody. Najlepsze gatunki, jakie warto poddać procesowi suszenia to:

Reklama

borowiki

podgrzybki

koźlarze

kanie

To grzyby, które nie tylko dobrze i w miarę szybko się ususzą, ale też zachowają swój aromat i walory smakowe. Ważne jest, by dokładnie sprawdzić, czy grzyby, które chcemy ususzyć są świeże i zdrowe a to oznacza, że nie mają oznak psucia się i śladów robaków.

Suszone grzyby. Jak suszyć grzyby?

Suszenie grzybów jest dosyć proste. Żeby dobrze się ususzyły a przy tym nie straciły walorów smakowych trzeba je najpierw oczyścić i pokroić. Kolejnym krokiem w procesie suszenia grzybów jest ułożenie ich luźno na sitach lub blachach.

Grzyby można także suszyć w specjalnej suszarce do grzybów w temperaturze 50–70°C lub w piekarniku, nastawionym na 40–50°C z włączoną funkcją termoobiegu i lekko uchylonymi drzwiczkami. Suszenie grzybów trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin. Warto je co jakiś czas obracać, by suszyły się równo z każdej strony.

Suszone grzyby. W czym je trzymać? W jakim miejscu w kuchni?

Reklama

Największym wrogiem suszonych grzybów jest wilgoć a co za tym idzie pleśń. Co zrobić, by się nie pojawiła? Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego pojemnika do przechowywania grzybów. Sprawdzą się szklane słoiki z zakrętką. Powinny być szczelne, ale też łatwe do otwierania.

Grzyby mogą być także przechowywane w metalowych puszkach albo lnianych workach. Warto umieścić nasze suszone grzyby w pomieszczeniu, w którym jest chłodno i ciemno. Zamknięta kuchenna szafka albo spiżarnia będą odpowiednim miejsce. Lepiej suszonych grzybów nie trzymać blisko piekarnika albo kuchenki.

Suszone grzyby. Ten prosty sposób uchroni je przed pleśnią

Prostym i skutecznym sposobem na to, by grzyby nie złapały pleśni jest użycie tzw. silica gel. To pochłaniacz wilgoci, który ma formę małych granulek krzemionki. Najczęściej są one zamknięte w małych saszetkach. Ten prosty patent działa jak gąbka. Silica gel wchłania nadmiar wody z otoczenia i chroni suszone grzyby przed pleśnią i wilgocią a co za tym idzie utratą smaku i aromatu.