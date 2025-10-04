Suszone grzyby to produkt, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie smacznej i aromatycznej polskiej kuchni. Uzbierane samodzielnie i ususzone są najlepszym dodatkiem do sosów, gulaszy, zup czy bigosów.

Niestety bywa, że nawet najlepiej przechowywane suszone grzyby łapią wilgoć i pokrywają się pleśnią. Co zrobić, by do tego nie doszło? Jak je przechowywać i z czym, by zachowały suchość i aromat?

To najlepsza marynata do grzybów. Siostra Anastazja radzi tak dobrać proporcje
To najlepsza marynata do grzybów. Siostra Anastazja radzi tak dobrać proporcje

Zobacz również

Suszone grzyby. Jakie gatunki są najlepsze do suszenia?

Grzyby, które warto ususzyć i które najlepiej się do tego nadają mają twardą strukturę i niską zawartość wody. Najlepsze gatunki, jakie warto poddać procesowi suszenia to:

Reklama
  • borowiki
  • podgrzybki
  • koźlarze
  • kanie

To grzyby, które nie tylko dobrze i w miarę szybko się ususzą, ale też zachowają swój aromat i walory smakowe. Ważne jest, by dokładnie sprawdzić, czy grzyby, które chcemy ususzyć są świeże i zdrowe a to oznacza, że nie mają oznak psucia się i śladów robaków.

Suszone grzyby. Jak suszyć grzyby?

Suszenie grzybów jest dosyć proste. Żeby dobrze się ususzyły a przy tym nie straciły walorów smakowych trzeba je najpierw oczyścić i pokroić. Kolejnym krokiem w procesie suszenia grzybów jest ułożenie ich luźno na sitach lub blachach.

Grzyby można także suszyć w specjalnej suszarce do grzybów w temperaturze 50–70°C lub w piekarniku, nastawionym na 40–50°C z włączoną funkcją termoobiegu i lekko uchylonymi drzwiczkami. Suszenie grzybów trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin. Warto je co jakiś czas obracać, by suszyły się równo z każdej strony.

Suszone grzyby. W czym je trzymać? W jakim miejscu w kuchni?

Reklama

Największym wrogiem suszonych grzybów jest wilgoć a co za tym idzie pleśń. Co zrobić, by się nie pojawiła? Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego pojemnika do przechowywania grzybów. Sprawdzą się szklane słoiki z zakrętką. Powinny być szczelne, ale też łatwe do otwierania.

Grzyby mogą być także przechowywane w metalowych puszkach albo lnianych workach. Warto umieścić nasze suszone grzyby w pomieszczeniu, w którym jest chłodno i ciemno. Zamknięta kuchenna szafka albo spiżarnia będą odpowiednim miejsce. Lepiej suszonych grzybów nie trzymać blisko piekarnika albo kuchenki.

Suszone grzyby. Ten prosty sposób uchroni je przed pleśnią

Prostym i skutecznym sposobem na to, by grzyby nie złapały pleśni jest użycie tzw. silica gel. To pochłaniacz wilgoci, który ma formę małych granulek krzemionki. Najczęściej są one zamknięte w małych saszetkach. Ten prosty patent działa jak gąbka. Silica gel wchłania nadmiar wody z otoczenia i chroni suszone grzyby przed pleśnią i wilgocią a co za tym idzie utratą smaku i aromatu.