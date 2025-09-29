Rosół to zupa, która pojawia się na naszych stołach dosyć często. Zwłaszcza podczas niedzielnych obiadów oraz świątecznych przyjęć. Wywar przygotowywany jest zazwyczaj na dobrej jakości mięsie m.in. wołowinie oraz drobiu.

Jak wykorzystać mięso z rosołu? Ewa Wachowicz ma na to sposób

Często po tym, jak rosół zniknie z talerzy i garnka, zastanawiamy się, co zrobić z mięsem, na którym był gotowany. Na pewno nie warto go wyrzucać. Może okazać się dobrym składnikiem dań, które cała rodzina ze smakiem będzie jadła nawet przez kilka dni. Co więc zrobić z mięsem z rosołu i warzywami, które po nim zostały?

Ewa Wachowicz proponuje przepis na pasztet maślany. To danie idealnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek a nawet na obiad czy kolację. Można zaserwować go na ciepło z ulubioną surówką albo kaszą. Podstawą pasztetu maślanego jest właśnie mięso z rosołu np. kura albo kaczka. Drugim mięsem jakie warto do niego dodać jest wątróbka z indyka. Jak zrobić pasztet maślany z mięsa z rosołu? Oto przepis Ewy Wachowicz.

Pasztet maślany z mięsem z rosołu - składniki

½ kg - wątróbki z indyka

½ kg - mięsa z rosołu , np. z kury i kaczki

, np. z kury i kaczki 2 - cebule

1 łyżeczka - kurkumy

1 szklanka - czerwonego wytrawnego wina

sól

pieprz

3 łyżeczki - marynowanego pieprzu zielonego

gałązka tymianku

200 g - masła

2 łyżki - masła klarowanego do smażenia

Na wierzch

50 g - masła

kilka gałązek tymianku

marynowany zielony pieprz

Pasztet maślany z mięsem z rosołu - przygotowanie