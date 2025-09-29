Rosół to zupa, która pojawia się na naszych stołach dosyć często. Zwłaszcza podczas niedzielnych obiadów oraz świątecznych przyjęć. Wywar przygotowywany jest zazwyczaj na dobrej jakości mięsie m.in. wołowinie oraz drobiu.
Jak wykorzystać mięso z rosołu? Ewa Wachowicz ma na to sposób
Często po tym, jak rosół zniknie z talerzy i garnka, zastanawiamy się, co zrobić z mięsem, na którym był gotowany. Na pewno nie warto go wyrzucać. Może okazać się dobrym składnikiem dań, które cała rodzina ze smakiem będzie jadła nawet przez kilka dni. Co więc zrobić z mięsem z rosołu i warzywami, które po nim zostały?
Ewa Wachowicz proponuje przepis na pasztet maślany. To danie idealnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek a nawet na obiad czy kolację. Można zaserwować go na ciepło z ulubioną surówką albo kaszą. Podstawą pasztetu maślanego jest właśnie mięso z rosołu np. kura albo kaczka. Drugim mięsem jakie warto do niego dodać jest wątróbka z indyka. Jak zrobić pasztet maślany z mięsa z rosołu? Oto przepis Ewy Wachowicz.
Pasztet maślany z mięsem z rosołu - składniki
- ½ kg - wątróbki z indyka
- ½ kg - mięsa z rosołu, np. z kury i kaczki
- 2 - cebule
- 1 łyżeczka - kurkumy
- 1 szklanka - czerwonego wytrawnego wina
- sól
- pieprz
- 3 łyżeczki - marynowanego pieprzu zielonego
- gałązka tymianku
- 200 g - masła
- 2 łyżki - masła klarowanego do smażenia
Na wierzch
- 50 g - masła
- kilka gałązek tymianku
- marynowany zielony pieprz
Pasztet maślany z mięsem z rosołu - przygotowanie
- Wątróbkę obsmażyć na maśle. Dorzucić pokrojone w kostkę cebule. Gdy się zeszkli przyprawić kurkumą. Wlać wino, wymieszać i lekko odparować. Przyprawić pieprzem. Dorzucić tymianek. Przykryć i dusić do miękkości.
- Przełożyć do miksera. Dodać mięso z rosołu. Dorzucić miękkie masło. Przyprawić solą i zmiksować. Dodać marynowany zielony pieprz. Wymieszać i przełożyć do ceramicznych naczyń, np. dużych filiżanek.
- Dobrze ubić i wyrównać. Zalać roztopionym masłem. Udekorować gałązkami tymianku i zielonym marynowanym pieprzem. Wstawić do lodówki.
