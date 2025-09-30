Jesień to czas grzybów. To właśnie teraz jest ich w lasach najwięcej. Przyniesione do domu najczęściej suszymy i marynujemy. Marynowane grzybki to idealna przekąska na rodzinne przyjęcia, codzienne kolacje czy spotkania z przyjaciółmi. Nic tak dobrze nie smakuje jak pieczone mięsa, szynka czy kiełbasa w towarzystwie borowików, podgrzybków czy maślaków wyciągniętych ze słoika z octem.
Marynata do grzybów siostry Anastazji. Jakie grzyby najlepiej marynować?
Marynowane grzyby równie dobrze sprawdzą się jako składnik sałatek jarzynowych. Wiele osób bez tego dodatku nie wyobraża sobie jej na świątecznym stole. Jakie grzyby najlepiej jest marynować? Świetnie nadają się do tego:
- podgrzybki
- kurki
- maślaki
- rydze
- kanie
- borowiki
Warto pamiętać, by przed marynowanie grzybów pokroić je na mniejsze kawałki. Nie tylko bez problemu zmieszczą się do słoików, ale też łatwiej je będzie z nich potem wyjąć i zjeść.
Idealna marynata do grzybów. Jakie przyprawy do niej dodać?
Zanim grzyby zamarynujemy trzeba dokładnie oczyścić je z piasku. Do marynowania grzybów warto dodać przyprawy, które dodadzą im smaku oraz aromatu. Odpowiednie będą do tego ziarna ziela angielskiego, liście laurowe oraz goździki. Niektórzy dodają do grzybów także cynamon.
Marynata do grzybów siostry Anastazji. Jak dobrać proporcje?
Podobnie ważna jak przyprawy, które dodamy do marynowania grzybów, jest sama marynata. Ta musi być naprawdę odpowiednio dobrana, by grzyby miały smak i nie złapały goryczy. Siostra Anastazja ma sprawdzony przepis na marynatę, w której proporcje są odpowiednio dobrane.
Do jej przygotowania używa wody oraz octu 10 proc. Jak siostra Anastazja dobiera proporcje? Na 750 ml wody daje 250 ml octu. Dodatki, jakie dodaje do marynaty to cebula, sól i cukier. Dzięki temu marynata do grzybów marynowanych ma odpowiednio dobrane proporcje.
Jak zrobić grzyby marynowane siostry Anastazji? Oto przepis.
Marynowane grzyby siostry Anastazji - składniki
- grzyby
- liść laurowy
- ziele angielskie
- ziarna gorczycy białej
Zalewa:
- 750 ml wody
- 2 cebule
- łyżka soli
- 250 ml octu 10 %
- łyżka cukru
Marynowane grzyby siostry Anastazji - przygotowanie
- Grzyby dokładnie opłukać pod bieżącą, zimną wodą. Większe okazy pokroić na mniejsze kawałki. Wszystkie grzyby obgotować przez około 5 minut. Następnie odsączyć je na sicie i opłukać zimną wodą.
- Słoiki dokładnie umyć oraz wyparzyć. Do każdego słoika wrzucić ziele angielskie, kilka ziaren gorczycy białej oraz listek laurowy. Następnie ułożyć w nich grzyby.
- Cebulę obrać oraz pokroić w piórka. Wszystkie składniki zalewy przełożyć do garnka i zagotować. Następnie słoiki z grzybami wypełnić gorącą zalewą tak, aby były całkowicie zakryte. Zamknąć dokładnie słoiki i pasteryzować je w wodzie przez około 15 minut.
