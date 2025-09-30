Jesień to czas grzybów. To właśnie teraz jest ich w lasach najwięcej. Przyniesione do domu najczęściej suszymy i marynujemy. Marynowane grzybki to idealna przekąska na rodzinne przyjęcia, codzienne kolacje czy spotkania z przyjaciółmi. Nic tak dobrze nie smakuje jak pieczone mięsa, szynka czy kiełbasa w towarzystwie borowików, podgrzybków czy maślaków wyciągniętych ze słoika z octem.

Marynata do grzybów siostry Anastazji. Jakie grzyby najlepiej marynować?

Marynowane grzyby równie dobrze sprawdzą się jako składnik sałatek jarzynowych. Wiele osób bez tego dodatku nie wyobraża sobie jej na świątecznym stole. Jakie grzyby najlepiej jest marynować? Świetnie nadają się do tego:

Reklama

podgrzybki

kurki

maślaki

rydze

kanie

borowiki

Warto pamiętać, by przed marynowanie grzybów pokroić je na mniejsze kawałki. Nie tylko bez problemu zmieszczą się do słoików, ale też łatwiej je będzie z nich potem wyjąć i zjeść.

Idealna marynata do grzybów. Jakie przyprawy do niej dodać?

Zanim grzyby zamarynujemy trzeba dokładnie oczyścić je z piasku. Do marynowania grzybów warto dodać przyprawy, które dodadzą im smaku oraz aromatu. Odpowiednie będą do tego ziarna ziela angielskiego, liście laurowe oraz goździki. Niektórzy dodają do grzybów także cynamon.

Marynata do grzybów siostry Anastazji. Jak dobrać proporcje?

Podobnie ważna jak przyprawy, które dodamy do marynowania grzybów, jest sama marynata. Ta musi być naprawdę odpowiednio dobrana, by grzyby miały smak i nie złapały goryczy. Siostra Anastazja ma sprawdzony przepis na marynatę, w której proporcje są odpowiednio dobrane.

Do jej przygotowania używa wody oraz octu 10 proc. Jak siostra Anastazja dobiera proporcje? Na 750 ml wody daje 250 ml octu. Dodatki, jakie dodaje do marynaty to cebula, sól i cukier. Dzięki temu marynata do grzybów marynowanych ma odpowiednio dobrane proporcje.

Jak zrobić grzyby marynowane siostry Anastazji? Oto przepis.

Reklama

Marynowane grzyby siostry Anastazji - składniki

grzyby

liść laurowy

ziele angielskie

ziarna gorczycy białej

Zalewa:

750 ml wody

2 cebule

łyżka soli

250 ml octu 10 %

łyżka cukru

Marynowane grzyby siostry Anastazji - przygotowanie