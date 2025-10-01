Marynowane grzyby to jeden z tych przetworów bez którego wiele osób nie wyobraża sobie jesiennych i zimowych kolacji a także rodzinnych przyjęć i imprez. Od lat to świetny dodatek do potraw kuchni polskiej. Marynowane grzyby dobrze sprawdzają się w sałatce jarzynowej. Są także idealnym dodatkiem do tatara.

Jakie grzyby są idealne do marynowania?

Magda Gessler uważa, że marynowane grzybki trzeba mieć zawsze pod ręką. To one według gospodyni "Kuchennych rewolucji" często robią robotę jako dodatek do dań kuchni polskiej.

Jakie grzyby zdaniem Magdy Gessler najlepiej nadają się do marynowania? Jej zdanie najlepsze są:

podgrzybki

kurki

koźlarze

gąski

opieńki

Marynowane grzyby. Jakie przyprawy dodaje Magda Gessler?

Marynowane grzyby to nie tylko odpowiedni ich rodzaj, ale także przyprawy, jakie dodamy do nich, by podkręcić i podkreślić ich smak. W klasycznej wersji do marynowania grzybów najczęściej używa się liści laurowych, ziela angielskiego, pieprzu, cebuli.. Magda Gessler sugeruje, by czasem poszaleć i dodać do nich gorczycy, goździków a nawet cynamonu czy chilli. Jednym z oryginalniejszych dodatków jest korzeń chrzanu.

Marynata do grzybów według Magdy Gessler. Na czym polega "złota proporcja"?

Tajemnicą marynaty do grzybów, jaką przygotowuje Magda Gessler jest to, że zamiast klasycznego octu używa często octu jabłkowego. Restauratorka uważa też, że tajemnicą sukcesu dobrej zalewy do grzybów są odpowiednie proporcje użytych do jej przygotowania płynów.

Co to oznacza? Na czym polega "złota proporcja" marynaty do grzybów Magdy Gessler? Okazuje się, że zawsze na 1 kg grzybów przypada 1 szklanka octu i 2 szklanki wody. Tę proporcję 1:1:2 łatwo zapamiętać. Dzięki temu grzyby wychodzą idealnie zamarynowane i smaczne. Analogicznie, jeśli będziemy mieć 2 kg grzybów, wykorzystamy 2 szklanki octu jabłkowego i 4 szklanki wody.

Jak zrobić marynowane grzyby w zalewie od Magdy Gessler? Oto przepis.

Marynowane grzyby Magdy Gessler - składniki

1 kg grzybów leśnych,

leśnych, 2 szklanki wody,

1 szklanka octu,

2 łyżki cukru,

2 łyżeczki soli,

2 cebule,

dodatki: ziele angielskie, liście laurowe.

Marynowane grzyby Magdy Gessler - przygotowanie