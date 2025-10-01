Gołąbki to pyszne, polskie danie. Mięsno-ryżowy farsz, zawinięty w liście kapusty, to prawdziwy przysmak. Nie tylko Polacy lubią tę potrawę. Jest także popularna na świecie. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Gdy brakuje nam czasu na przyrządzenie gołąbków, przygotujmy zupę gołąbkową. Jest pyszna, odżywcza i gęsta. Można się nią najeść, z powodzeniem zastąpi dwa dania. A smakuje tak, jak gołąbki. Z kupieniem składników nie ma żadnego problemu. Zupa gołąbkowa to danie, które zachwyca.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa gołąbkowa

Składniki

pół kg mięsa mielonego - świetna będzie łopatka wieprzowa

puszka pomidorów

cebula

dwa ząbki czosnku

1 marchew

2 litry bulionu

biała część pora

przyprawy - sól, pieprz, majeranek, 2 liście laurowe, słodka papryka

1/3 szklanki ryżu

pół małej główki białej kapusty

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Warzywa myjemy i obieramy. Siekamy cebulę, czosnek, por i marchewkę. Siekamy też kapustę. Na patelni rozgrzewamy olej (2 łyżki) i podsmażamy cebulę, czosnek i por. Gdy się delikatnie zezłocą, dodajemy na patelnię mięso. Smażymy całość ok. 7 minut. Wsypujemy też przyprawy - pieprz, paprykę i majeranek. Do garnka wlewamy bulion, wrzucamy zawartość patelni, ryż, poszatkowaną kapustę. Gotujemy ok. 15 minut. Potem do garnka wlewamy pomidory z puszki. Zagotowujemy. Zupę doprawiamy jeszcze do smaku. Zupa gołąbkowa gotowa.