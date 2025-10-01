Gołąbki to pyszne, polskie danie. Mięsno-ryżowy farsz, zawinięty w liście kapusty, to prawdziwy przysmak. Nie tylko Polacy lubią tę potrawę. Jest także popularna na świecie. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Gdy brakuje nam czasu na przyrządzenie gołąbków, przygotujmy zupę gołąbkową. Jest pyszna, odżywcza i gęsta. Można się nią najeść, z powodzeniem zastąpi dwa dania. A smakuje tak, jak gołąbki. Z kupieniem składników nie ma żadnego problemu. Zupa gołąbkowa to danie, które zachwyca.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa gołąbkowa
Składniki
- pół kg mięsa mielonego - świetna będzie łopatka wieprzowa
- puszka pomidorów
- cebula
- dwa ząbki czosnku
- 1 marchew
- 2 litry bulionu
- biała część pora
- przyprawy - sól, pieprz, majeranek, 2 liście laurowe, słodka papryka
- 1/3 szklanki ryżu
- pół małej główki białej kapusty
- olej roślinny do smażenia
Przygotowanie
Warzywa myjemy i obieramy. Siekamy cebulę, czosnek, por i marchewkę. Siekamy też kapustę. Na patelni rozgrzewamy olej (2 łyżki) i podsmażamy cebulę, czosnek i por. Gdy się delikatnie zezłocą, dodajemy na patelnię mięso. Smażymy całość ok. 7 minut. Wsypujemy też przyprawy - pieprz, paprykę i majeranek. Do garnka wlewamy bulion, wrzucamy zawartość patelni, ryż, poszatkowaną kapustę. Gotujemy ok. 15 minut. Potem do garnka wlewamy pomidory z puszki. Zagotowujemy. Zupę doprawiamy jeszcze do smaku. Zupa gołąbkowa gotowa.
