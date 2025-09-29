Jajecznica to danie najprostsze na świecie. Potrzebujemy jajek i czegoś, na czym je usmażymy. Tu do głosu dochodzą indywidualne upodobania. Są tacy, którzy uwielbiają jajecznicę na maśle, inni nie wyobrażają sobie jajecznicy przyrządzonej inaczej niż na wytopionych ze słoniny skwarkach.

Tak jajecznicę robi mistrz kucharski o światowej sławie

W mediach krążą różne przepisy na jajecznicę. Ostatnio popularna robi się jajecznica na mleku. Patent polega na tym, że na patelnię wlewamy mleko, potem wlewamy jajka i delikatnie mieszamy - taka jajecznica wydaje się jednak wielu osobom zbyt twarda. Gordon Ramsey, legendarny już, brytyjski szef kuchni, twierdzi, że jest jeden, kanoniczny przepis na jajecznicę. Żadnego mleka i niepotrzebnych dodatków. Wystarczą trzy składniki.

Przepis na jajecznicę Gordona Ramsey'a

Potrzebujemy świeżych jajek i świeżego masła. Na patelni rozgrzewamy masło - robimy to na wolnym ogniu, bo masło lubi się szybko przypalić, a nie o to nam chodzi. Na roztopione masło wbijamy jajka - bezpośrednio na patelnię. Nie zwiększamy ognia, a jajka delikatnie mieszamy. Jajecznicę solimy tuż przed końcem smażenia - ma być delikatnie ścięta. Można też wtedy dodać odrobinę słodkiej śmietanki. Jajecznica idealna gotowa.