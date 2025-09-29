Jajecznica to danie najprostsze na świecie. Potrzebujemy jajek i czegoś, na czym je usmażymy. Tu do głosu dochodzą indywidualne upodobania. Są tacy, którzy uwielbiają jajecznicę na maśle, inni nie wyobrażają sobie jajecznicy przyrządzonej inaczej niż na wytopionych ze słoniny skwarkach.

Jajka w chrupiącej panierce to przebój. Przysmak ze Szkocji znika ze stołu w mgnieniu oka
Jajka w chrupiącej panierce to przebój. Przysmak ze Szkocji znika ze stołu w mgnieniu oka

Zobacz również

Tak jajecznicę robi mistrz kucharski o światowej sławie

W mediach krążą różne przepisy na jajecznicę. Ostatnio popularna robi się jajecznica na mleku. Patent polega na tym, że na patelnię wlewamy mleko, potem wlewamy jajka i delikatnie mieszamy - taka jajecznica wydaje się jednak wielu osobom zbyt twarda. Gordon Ramsey, legendarny już, brytyjski szef kuchni, twierdzi, że jest jeden, kanoniczny przepis na jajecznicę. Żadnego mleka i niepotrzebnych dodatków. Wystarczą trzy składniki.

Reklama

Przepis na jajecznicę Gordona Ramsey'a

Potrzebujemy świeżych jajek i świeżego masła. Na patelni rozgrzewamy masło - robimy to na wolnym ogniu, bo masło lubi się szybko przypalić, a nie o to nam chodzi. Na roztopione masło wbijamy jajka - bezpośrednio na patelnię. Nie zwiększamy ognia, a jajka delikatnie mieszamy. Jajecznicę solimy tuż przed końcem smażenia - ma być delikatnie ścięta. Można też wtedy dodać odrobinę słodkiej śmietanki. Jajecznica idealna gotowa.