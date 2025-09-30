Coleslaw, popularnie nazywana colesławem, szturmem zdobyła polskie podniebienia. Spopularyzowały ją restauracje szybkiej obsługi. Historia tej surówki z białej kapusty jest długa. Najprawdopodobniej jako pierwsi zaczęli ją przygotowywać mieszkańcy Niderlandów, którzy potem zawieźli ją do Ameryki Północnej. Jej pierwotna nazwa "koolsalade" w skrócie brzmi "koolsla".

Właściwości surowej kapusty

Kapusta króluje w polskiej kuchni - kiszona, gotowana i surowa. Przyrządza się z niej wiele bardzo smakowitych potraw. Kapusta jest nieocenionym składnikiem zdrowego menu. Jest bogata w witaminy i minerały. Zawiera cenny błonnik, ma działanie oczyszczające i przeciwzapalne. To prawdziwy skarb.

Oryginalny przepis na surówkę colesław prosto z USA

Surówkę najlepiej przygotować na co najmniej dwie godziny przed jedzeniem i pozwolić, żeby składniki się przegryzły. Można ją jeść samą, np. ze świeżym pieczywem, jako dodatek do kanapek i oczywiście do obiadu.

Składniki

250 ml majonezu - może być pół na pół z jogurtem greckim

łyżka octu jabłkowego

1łyżka cukru

sól i pieprz

łyżka ostrej musztardy

średnia główka białej kapusty

2 marchewki

duża, biała cebula

Przygotowanie

Kapustę szatkujemy drobno, głąb ścieramy na tarce. Obieramy cebulę i marchewkę - ścieramy na tarce na grubych oczkach. Robimy sos z majonezu, jogurtu, octu, przypraw i musztardy. Dokładnie mieszamy. Warzywa wrzucamy do dużej miski, zalewamy sosem, mieszamy i odstawiamy do lodówki na co najmniej dwie godziny. Smacznego!