Polędwiczki z kurczaka to wąski pasek mięsa, który znajduje się tuż pod piersią kurczaka. To wyjątkowo delikatne, kruche i chude mięso. Jest bogate w białko i bardzo szybko można z niego przygotować pyszne danie.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Podajemy przepis na klasyczne, chrupiące polędwiczki z kurczaka, tzw. lub stripsy. Będą smakować małym i dużym. Danie jak z restauracji, ale jednak zdrowsze, tańsze i smaczniejsze. Podajemy polędwiczki z tym, co lubimy - mogą to być ziemniaki lub frytki. Idealna będzie do nich surówka z białej kapusty - colesław.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące polędwiczki z kurczaka
Składniki
- 0,5 kg polędwiczek z kurczaka
- 3 jajka
- kilka łyżek pokruszonych płatków kukurydzianych
- mąka pszenna
- sól, pieprz,
- olej roślinny do smażenia
- łyżeczka czosnku granulowanego
- 3 łyżeczki musztardy
- łyżeczka curry w proszku
Przygotowanie
W misce roztrzepujemy jajka, dodajemy musztardę i wszystkie przyprawy. Polędwiczki najpierw obtaczamy w mące, potem zanurzamy w jajku z przyprawami, a następnie obtaczamy w pokruszonych płatkach kukurydzianych. Smażymy na głębokim oleju na średnim ogniu aż będą złociste. Odsączamy na papierowym ręczniku i podajemy gorące. Chrupiące polędwiczki z kurczaka gotowe.
