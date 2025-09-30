Polędwiczki z kurczaka to wąski pasek mięsa, który znajduje się tuż pod piersią kurczaka. To wyjątkowo delikatne, kruche i chude mięso. Jest bogate w białko i bardzo szybko można z niego przygotować pyszne danie.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Podajemy przepis na klasyczne, chrupiące polędwiczki z kurczaka, tzw. lub stripsy. Będą smakować małym i dużym. Danie jak z restauracji, ale jednak zdrowsze, tańsze i smaczniejsze. Podajemy polędwiczki z tym, co lubimy - mogą to być ziemniaki lub frytki. Idealna będzie do nich surówka z białej kapusty - colesław.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące polędwiczki z kurczaka

Składniki

0,5 kg polędwiczek z kurczaka

3 jajka

kilka łyżek pokruszonych płatków kukurydzianych

mąka pszenna

sól, pieprz,

olej roślinny do smażenia

łyżeczka czosnku granulowanego

3 łyżeczki musztardy

łyżeczka curry w proszku

Przygotowanie

W misce roztrzepujemy jajka, dodajemy musztardę i wszystkie przyprawy. Polędwiczki najpierw obtaczamy w mące, potem zanurzamy w jajku z przyprawami, a następnie obtaczamy w pokruszonych płatkach kukurydzianych. Smażymy na głębokim oleju na średnim ogniu aż będą złociste. Odsączamy na papierowym ręczniku i podajemy gorące. Chrupiące polędwiczki z kurczaka gotowe.