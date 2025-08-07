Cukinia to warzywo, które świetnie się sprawdza podczas przygotowywania domowych przetworów do słoików na zimę. Można ją marynować solo lub w duecie np. z papryką.

Cukinia w zalewie słodko-kwaśnej. Jakub Kuroń sugeruje te trzy dodatki

Jakub Kuroń poleca bardzo klasyczny, ale sprawdzony przepis na marynowaną cukinię w zalewie słodko-kwaśnej. To podstawowa, ale też najlepsza zalewa jaką możecie przygotować do słoików na zimę. Tak przygotowana cukinia to idealny dodatek do sałatek, kanapek lub np. jako przekąska do wódeczki - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń.

Przygotowanie cukinii w zalewie słodko-kwaśnej jest, jak przekonuje, bardzo proste i wymaga tylko kilku podstawowych składników. Podstawowy przepis można modyfikować dodając np. miód, chilli albo musztardę. Dobrym pomysłem jest dodatek przyprawy, curry, miodu lub np. świeżego lubczyku - radzi Jakub Kuroń. Jak ją zrobić? Oto przepis na cukinię w zalewie słodko-kwaśnej.

Cukinia marynowana w zalewie słodko-kwaśnej - składniki

2 średnie cukinie

1 mała czerwona papryka

1 średnia marchewka

750 ml wody

1 czubata łyżeczka soli

2 liście laurowe

15 ziaren pieprzu czarnego

6 ziaren ziela angielskiego

1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy

250 ml octu spirytusowego 10%

100-150 g cukru (ilość cukru zależy od indywidualnych preferencji smakowych)

Cukinia marynowana w zalewie słodko-kwaśnej - przygotowanie