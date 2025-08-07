Cukinia to warzywo, które świetnie się sprawdza podczas przygotowywania domowych przetworów do słoików na zimę. Można ją marynować solo lub w duecie np. z papryką.
Cukinia w zalewie słodko-kwaśnej. Jakub Kuroń sugeruje te trzy dodatki
Jakub Kuroń poleca bardzo klasyczny, ale sprawdzony przepis na marynowaną cukinię w zalewie słodko-kwaśnej. To podstawowa, ale też najlepsza zalewa jaką możecie przygotować do słoików na zimę. Tak przygotowana cukinia to idealny dodatek do sałatek, kanapek lub np. jako przekąska do wódeczki - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń.
Przygotowanie cukinii w zalewie słodko-kwaśnej jest, jak przekonuje, bardzo proste i wymaga tylko kilku podstawowych składników. Podstawowy przepis można modyfikować dodając np. miód, chilli albo musztardę. Dobrym pomysłem jest dodatek przyprawy, curry, miodu lub np. świeżego lubczyku - radzi Jakub Kuroń. Jak ją zrobić? Oto przepis na cukinię w zalewie słodko-kwaśnej.
Cukinia marynowana w zalewie słodko-kwaśnej - składniki
- 2 średnie cukinie
- 1 mała czerwona papryka
- 1 średnia marchewka
- 750 ml wody
- 1 czubata łyżeczka soli
- 2 liście laurowe
- 15 ziaren pieprzu czarnego
- 6 ziaren ziela angielskiego
- 1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy
- 250 ml octu spirytusowego 10%
- 100-150 g cukru (ilość cukru zależy od indywidualnych preferencji smakowych)
Cukinia marynowana w zalewie słodko-kwaśnej - przygotowanie
- Cukinię obierz z skóry. Podziel wzdłuż na pół, następnie za pomocą łyżki wybierz miąższ i pestki. Pokrój w słupki o szerokości 1 cm. Długość uzależniona jest od wielkości słoików, u mnie około 10 cm. Paprykę przekrój na pół, oczyść z nasion i białych błon, pokrój w cienkie paski. Marchewkę obierz ze skóry, następnie pokrój w półplasterki.
- Wyparzone i osuszone słoiki wypełnij szczelnie cukinią i papryką, jak na załączonym zdjęciu. Tutaj uwaga, że możesz zamarynować tak właściwie dowolne warzywo, zalewa jest bardzo uniwersalna.
- W rondelku wlej wodę, następnie dodaj, pokrojoną marchew, liście laurowe, pieprz, ziele angielskie, gorczycę oraz sól. Gotuj na małym ogniu 5 minut, aż marchew delikatnie zmięknie. Po tym czasie dodaj ocet i cukier, gotuj jeszcze 1-2 minuty, aż kryształki cukru się rozpuszczą.
- Przed napełnieniem słoików spróbuj, czy zalewa nie jest za kwaśna. Ewentualnie skontruj smak dodając więcej cukru. Tak przygotowaną marynatą od razu zalewaj cukinię. Zakręć szczelnie słoiki, na koniec ustaw wieczkami do dołu do całkowitego wystygnięcia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję