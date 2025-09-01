Półki w sklepach, wręcz uginają się od gotowych przecierów pomidorowych w słoikach, puszkach czy kartonach. Żaden jednak nie będzie tak naturalny i tak smaczny jak ten zrobiony własnoręcznie.

Przygotowanie przecieru pomidorowego nie jest wbrew pozorom skomplikowane. Większość przepisów to proste receptury, z którymi poradzą sobie nawet te osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gotowaniem. Warto jednak skorzysta z przepisu na przecier pomidorowy siostry Anastazji.

Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Tylko trzy składniki
Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Tylko trzy składniki

Zobacz również

Przecier pomidorowy siostry Anastazji. To dodaje do każdego słoika

Jest prosty i klasyczny, ale ta znana kucharka ma jeden prosty trik, który sprawia, że przecier nie tylko szybko się nie popsuje i długo postoi, ale będzie też jeszcze smaczniejszy a jego konsystencja gęstsza. O czym mowa?

Reklama

Siostra Anastazja nie dodaje do swojego przecieru pomidorowego ani octu ani żadnych innych zagęszczaczy. Jej sekretem jest po pierwsze długie gotowanie przecieru a po drugie jeden naturalny i powszechnie stosowany produkt. Siostra Anastazja dodaje go po jednej łyżce do każdego słoika.

Warto pamiętać, by dodać go na sam wierzch przecieru pomidorowego. Chodzi o oliwę. To właśnie ona przedłuża termin ważności domowego przecieru. Jest tłusta, więc oddziela przecier od powietrza i w ten sposób zapobiega powstawaniu pleśni. Warto pamiętać, że przygotowany w domu przecier pomidorowy można dosmaczyć według własnych preferencji. Można do niego dodać m.in.

  • czosnek
  • zioła
Reklama

Jak zrobić domowy przecier pomidorowy siostry Anastazji? Oto przepis.

Przecier pomidorowy siostry Anastazji - składniki

  • 5 kg dojrzałych pomidorów
  • sól do smaku (ok. 1 płaska łyżka)
  • oliwa z oliwek – po 1 łyżce na każdy słoik (na ok. 8-10 słoików będzie potrzebne ok. 300 ml tego tłuszczu)

Przecier pomidorowy siostry Anastazji - przygotowanie

  1. Umyj pomidory dokładnie pod bieżącą wodą. Usuń szypułki i pokrój pomidory na ćwiartki.
  2. Zmiel pomidory w maszynce do mielenia mięsa (najlepiej z sitkiem do owoców lub specjalną przystawką), by pozbyć się skórek i pestek. Możesz też użyć przecieraka.
  3. Przelej przecier do dużego garnka z grubym dnem. Postaw na średnim ogniu i gotuj, mieszając co jakiś czas, by nic nie przywarło.
  4. Dodaj sól do smaku. Gotuj przecier, aż znacznie się zredukuje i zgęstnieje – potrwa to około 1,5 godziny. Konsystencja powinna przypominać gęstą śmietanę.
  5. Przygotuj słoiki – umyj je dokładnie, wypłucz wrzątkiem lub wyparz w piekarniku. Przykrywki także zdezynfekuj wrzątkiem.
  6. Napełnij słoiki gorącym przecierem, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni od góry.
  7. Na wierzch każdego słoika wlej 1 łyżkę oliwy z oliwek. Nie mieszaj – oliwa powinna utworzyć cienką warstwę ochronną.
  8. Zakręć dokładnie słoiki i ustaw je w dużym garnku wyłożonym ściereczką. Zalej wodą do 3/4 wysokości słoików.
  9. Pasteryzuj przez 15 minut od momentu zagotowania wody. Następnie ostrożnie wyjmij słoiki i odstaw do góry dnem, by ostygły.