Półki w sklepach, wręcz uginają się od gotowych przecierów pomidorowych w słoikach, puszkach czy kartonach. Żaden jednak nie będzie tak naturalny i tak smaczny jak ten zrobiony własnoręcznie.

Przygotowanie przecieru pomidorowego nie jest wbrew pozorom skomplikowane. Większość przepisów to proste receptury, z którymi poradzą sobie nawet te osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gotowaniem. Warto jednak skorzysta z przepisu na przecier pomidorowy siostry Anastazji.

Przecier pomidorowy siostry Anastazji. To dodaje do każdego słoika

Jest prosty i klasyczny, ale ta znana kucharka ma jeden prosty trik, który sprawia, że przecier nie tylko szybko się nie popsuje i długo postoi, ale będzie też jeszcze smaczniejszy a jego konsystencja gęstsza. O czym mowa?

Siostra Anastazja nie dodaje do swojego przecieru pomidorowego ani octu ani żadnych innych zagęszczaczy. Jej sekretem jest po pierwsze długie gotowanie przecieru a po drugie jeden naturalny i powszechnie stosowany produkt. Siostra Anastazja dodaje go po jednej łyżce do każdego słoika.

Warto pamiętać, by dodać go na sam wierzch przecieru pomidorowego. Chodzi o oliwę. To właśnie ona przedłuża termin ważności domowego przecieru. Jest tłusta, więc oddziela przecier od powietrza i w ten sposób zapobiega powstawaniu pleśni. Warto pamiętać, że przygotowany w domu przecier pomidorowy można dosmaczyć według własnych preferencji. Można do niego dodać m.in.

czosnek

zioła

Jak zrobić domowy przecier pomidorowy siostry Anastazji? Oto przepis.

Przecier pomidorowy siostry Anastazji - składniki

5 kg dojrzałych pomidorów

sól do smaku (ok. 1 płaska łyżka)

oliwa z oliwek – po 1 łyżce na każdy słoik (na ok. 8-10 słoików będzie potrzebne ok. 300 ml tego tłuszczu)

Przecier pomidorowy siostry Anastazji - przygotowanie