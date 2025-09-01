Półki w sklepach, wręcz uginają się od gotowych przecierów pomidorowych w słoikach, puszkach czy kartonach. Żaden jednak nie będzie tak naturalny i tak smaczny jak ten zrobiony własnoręcznie.
Przygotowanie przecieru pomidorowego nie jest wbrew pozorom skomplikowane. Większość przepisów to proste receptury, z którymi poradzą sobie nawet te osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gotowaniem. Warto jednak skorzysta z przepisu na przecier pomidorowy siostry Anastazji.
Przecier pomidorowy siostry Anastazji. To dodaje do każdego słoika
Jest prosty i klasyczny, ale ta znana kucharka ma jeden prosty trik, który sprawia, że przecier nie tylko szybko się nie popsuje i długo postoi, ale będzie też jeszcze smaczniejszy a jego konsystencja gęstsza. O czym mowa?
Siostra Anastazja nie dodaje do swojego przecieru pomidorowego ani octu ani żadnych innych zagęszczaczy. Jej sekretem jest po pierwsze długie gotowanie przecieru a po drugie jeden naturalny i powszechnie stosowany produkt. Siostra Anastazja dodaje go po jednej łyżce do każdego słoika.
Warto pamiętać, by dodać go na sam wierzch przecieru pomidorowego. Chodzi o oliwę. To właśnie ona przedłuża termin ważności domowego przecieru. Jest tłusta, więc oddziela przecier od powietrza i w ten sposób zapobiega powstawaniu pleśni. Warto pamiętać, że przygotowany w domu przecier pomidorowy można dosmaczyć według własnych preferencji. Można do niego dodać m.in.
- czosnek
- zioła
Jak zrobić domowy przecier pomidorowy siostry Anastazji? Oto przepis.
Przecier pomidorowy siostry Anastazji - składniki
- 5 kg dojrzałych pomidorów
- sól do smaku (ok. 1 płaska łyżka)
- oliwa z oliwek – po 1 łyżce na każdy słoik (na ok. 8-10 słoików będzie potrzebne ok. 300 ml tego tłuszczu)
Przecier pomidorowy siostry Anastazji - przygotowanie
- Umyj pomidory dokładnie pod bieżącą wodą. Usuń szypułki i pokrój pomidory na ćwiartki.
- Zmiel pomidory w maszynce do mielenia mięsa (najlepiej z sitkiem do owoców lub specjalną przystawką), by pozbyć się skórek i pestek. Możesz też użyć przecieraka.
- Przelej przecier do dużego garnka z grubym dnem. Postaw na średnim ogniu i gotuj, mieszając co jakiś czas, by nic nie przywarło.
- Dodaj sól do smaku. Gotuj przecier, aż znacznie się zredukuje i zgęstnieje – potrwa to około 1,5 godziny. Konsystencja powinna przypominać gęstą śmietanę.
- Przygotuj słoiki – umyj je dokładnie, wypłucz wrzątkiem lub wyparz w piekarniku. Przykrywki także zdezynfekuj wrzątkiem.
- Napełnij słoiki gorącym przecierem, zostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni od góry.
- Na wierzch każdego słoika wlej 1 łyżkę oliwy z oliwek. Nie mieszaj – oliwa powinna utworzyć cienką warstwę ochronną.
- Zakręć dokładnie słoiki i ustaw je w dużym garnku wyłożonym ściereczką. Zalej wodą do 3/4 wysokości słoików.
- Pasteryzuj przez 15 minut od momentu zagotowania wody. Następnie ostrożnie wyjmij słoiki i odstaw do góry dnem, by ostygły.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję