W lipcu i w sierpniu zajadamy się świeżymi warzywami. A to na surowo, a to w postaci warzywnych zapiekanek, leczo albo sałatek. Zamykamy je również w słoikach i przygotowujemy przetwory, które zimą idealnie sprawdzą się jako dodatek do dań obiadowych albo kolacji.

Sałatka na zimę do słoików. To warzywo jest lepsze od ogórków

Zazwyczaj kisimy, marynujemy i przygotowujemy sałatki z ogórków. Tymczasem również inne warzywa nadają się do tego idealnie. Koniec lipca i początek sierpnia to sezon na cukinię. To warzywo, które w kuchni a zwłaszcza w przetworach można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów.

Siostra Anastazja właśnie cukinię poleca jako składnik jednego z przetworów a dokładnie sałatki na zimę do słoików. Ten przepis i to danie jest sto razy lepszy niż te, w których wykorzystuje się świeże ogórki. Z czym siostra Anastazja łączy cukinię? Jakie przyprawy dodaje? Oto przepis na sałatkę do słoików na zimę.

Sałatka na zimę do słoików siostry Anastazji - składniki

1,5 kg cukinii,

2 marchewki,

2 ząbki czosnku,

1 cebula,

2 łyżeczki soli,

¼ szkl. natki pietruszki,

½ szkl. wody,

½ szkl. octu,

½ szkl. oliwy z oliwek,

1 szkl. cukru.

Sałatka na zimę do słoików siostry Anastazji - przygotowanie