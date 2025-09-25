Czas, gdy dostępne są świeże grzyby trwa krótko. Trzeba go więc wykorzystać w pełni. Robimy zapasy, marynujemy i suszymy grzyby. Nie zapominajmy jednak, jak pyszne są potrawy, przygotowane ze świeżych grzybów. Przypominamy przy tym, żeby w lesie zbierać tylko takie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Kupujemy grzyby w takich miejscach, gdzie można sprawdzić, że sprzedaż jest legalna i nadzorowana.

Jak rozpoznać świeże grzyby na bazarze lub w sklepie?

Świeże grzyby są twarde, jędrne i mają zamknięte, nieuszkodzone kapelusze. Mają też przyjemny, naturalny i delikatny zapach. Unikamy grzybów o miękkim lub wilgotnym kapeluszu, z ciemnymi plamami i dziurkami. Gdy delikatnie postukamy w grzybowy kapelusz, dźwięk powinien być głuchy. Warto też zwrócić uwagę, jak przechowywane są grzyby na stoisku - powinny być w przewiewnym pojemniku, np. w skrzynkach, koszach czy pojemnikach z dziurkami w dnie.

Świeże grzyby są zdrowe - mają niewiele kalorii, są cennym źródłem witamin z grupy B, minerałów takich jak potas i magnez, a także przeciwutleniaczy, takich jak ergotionina i związki fenolowe, które wspomagają odporność i chronią przed stresem oksydacyjnym. Jedwabistą zupę grzybową przygotujemy z łatwością z kilku składników. Jej uzupełnieniem będą delikatne lane kluseczki.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - jedwabisty krem grzybowy z kluseczkami

Składniki

0,5 kg świeżych grzybów leśnych - można tę zupę przyrządzić też z pieczarek, ale nie będzie aż tak aromatyczna

1 marchewka

1 gałązka selera

1 mała cebula

1 ziemniak

łyżka masła

sól

pieprz

100 ml śmietanki słodkiej 30 %

litr wody

Na kluseczki - 2 jajka, 5 łyżek mąki

Przygotowanie

Grzyby czyścimy wilgotną szmatką i sprawdzamy, czy nie są robaczywe. Nie myjemy ich w wodzie! Siekamy drobno i obieramy warzywa i podsmażamy na maśle. Dodajemy pokrojone grzyby i podsmażamy kilka minut. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy podsmażone warzywa oraz obranego i pokrojonego w kostkę ziemniaka. Solimy do smaku, dodajemy pieprz i gotujemy, aż ziemniak będzie miękki. W tym czasie przygotowujemy ciasto na lane kluski. Powinno mieć lejącą się konsystencję. Zupę miksujemy. Stawiamy na palniku i podgrzewamy. Gdy zacznie delikatnie mrugać, wlewamy co niej cienką stróżką ciasto - mają powstać cienkie kluseczki. Gdy będą gotowe, a potrwa to dosłownie dwie, trzy minuty, zaprawiamy zupę zahartowaną śmietanką i podajemy. Jedwabista zupa grzybowa z kluseczkami gotowa.