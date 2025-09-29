Kluski leniwe - albo jak kto woli pierogi leniwe - to klasyczne danie kuchni domowej i barowej. Są tanie i pyszne. Można je podawać na słodko, posypane cukrem i cynamonem, lub w wersji wytrawnej, polane złocistą bułką tartą, przyrumienioną na maśle.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Dlaczego kluski leniwe zwane są też pierogami leniwymi? I skąd ten przymiotnik "leniwe"? Zapewne danie to wymyślił ktoś, komu nie chciało się lepić pierogów z serem białym, połączył więc ciasto z rozgniecionym twarogiem i wyszły pyszne kluseczki. Zdradzamy patent, co zrobić, żeby kluski leniwe były delikatne i lekkie jak chmurka. Potrzebne będą zaledwie trzy składników. Poniedziałkowy obiad będzie gotowy w mig. Jedyną jego wadą może być to, że klusek leniwych zabraknie na dokładkę. Danie to jest bardzo tanie i pyszne, a składniki prawdopodobnie mamy w domu. Jeśli nie, wystarczy wypad do najbliższego sklepu.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kluski leniwe lekkie jak chmurki

Składniki

0,5 kg tłustego twarogu

dwa jajka

150 g mąki pszennej

2 łyżki masła

bułka tarta

sól

Przygotowanie

Ser rozgniatamy widelcem w misce na gładką masę - nie musimy tego robić bardzo dokładnie. Żółtka oddzielamy od białek. Żółtka dodajemy do sera razem z mąką i mieszamy. Z białek ubijamy pianę i dodajemy do ciasta. Stolnicę lub blat kuchenny oprószamy mąką. Z ciasta formujemy wałeczek, który dzielimy na kawałki - na podłużne kluseczki. Leniwe wrzucamy na osolony wrzątek - woda nie powinna ostro wrzeć, niech lekko mruga. Kluski gotujemy do chwili, aż wypłyną na wierzch. Lekkie jak chmurki kluski leniwe podajemy z cukrem lub ze zrumienioną na maśle bułką tartą. Albo z jednym i drugim.