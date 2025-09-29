Kluski leniwe - albo jak kto woli pierogi leniwe - to klasyczne danie kuchni domowej i barowej. Są tanie i pyszne. Można je podawać na słodko, posypane cukrem i cynamonem, lub w wersji wytrawnej, polane złocistą bułką tartą, przyrumienioną na maśle.

Jakub Kuroń robi ze śliwek przepyszny sos, można go jeść łyżkami. Keczup przegrywa
Jakub Kuroń robi ze śliwek przepyszny sos, można go jeść łyżkami. Keczup przegrywa

Zobacz również

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Dlaczego kluski leniwe zwane są też pierogami leniwymi? I skąd ten przymiotnik "leniwe"? Zapewne danie to wymyślił ktoś, komu nie chciało się lepić pierogów z serem białym, połączył więc ciasto z rozgniecionym twarogiem i wyszły pyszne kluseczki. Zdradzamy patent, co zrobić, żeby kluski leniwe były delikatne i lekkie jak chmurka. Potrzebne będą zaledwie trzy składników. Poniedziałkowy obiad będzie gotowy w mig. Jedyną jego wadą może być to, że klusek leniwych zabraknie na dokładkę. Danie to jest bardzo tanie i pyszne, a składniki prawdopodobnie mamy w domu. Jeśli nie, wystarczy wypad do najbliższego sklepu.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kluski leniwe lekkie jak chmurki

Składniki

  • 0,5 kg tłustego twarogu
  • dwa jajka
  • 150 g mąki pszennej
  • 2 łyżki masła
  • bułka tarta
  • sól

Przygotowanie

Ser rozgniatamy widelcem w misce na gładką masę - nie musimy tego robić bardzo dokładnie. Żółtka oddzielamy od białek. Żółtka dodajemy do sera razem z mąką i mieszamy. Z białek ubijamy pianę i dodajemy do ciasta. Stolnicę lub blat kuchenny oprószamy mąką. Z ciasta formujemy wałeczek, który dzielimy na kawałki - na podłużne kluseczki. Leniwe wrzucamy na osolony wrzątek - woda nie powinna ostro wrzeć, niech lekko mruga. Kluski gotujemy do chwili, aż wypłyną na wierzch. Lekkie jak chmurki kluski leniwe podajemy z cukrem lub ze zrumienioną na maśle bułką tartą. Albo z jednym i drugim.