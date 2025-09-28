Pieczoną karkówkę można podać na ciepło lub na zimno. Będzie fantastycznym składnikiem tzw. zimnej płyty. Karkówka, zwana też schabem karkowym lub karczkiem, to delikatnie poprzerastane tłuszczem mięso. Bardzo popularna jest karkówka wieprzowa. Dobrze przygotowana jest krucha i soczysta.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Dlaczego ta karkówka jest jesienna? Bo pachnie grzybami i jabłkami. Ma idealnie zbilansowany smak, jest delikatnie słodka i pełna umami. Takiej karkówki jeszcze nie jedliście. Dodatki do tej karkówki pasują wszystkie, czyli jemy pieczyste np. z ziemniakami lub kluskami kładzionymi. Do tego np. ogórki kiszone i pyszny, niedzielny obiad gotowy. To, co zostanie z pieczeni, wykorzystajmy do kanapek. Taka karkówka jest tysiąc razy lepsza od tzw. sklepowych wędlin.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysta, jesienna karkówka pieczona

Składniki

1,5 kg karkówki

4 jabłka

150 g wędzonego boczku

2 cebule

garść suszonych grzybów

4 ząbki czosnku

majeranek, tymianek, pieprz i sól

sos sojowy

2 łyżki smalcu

Przygotowanie

Karkówkę nacinamy, ale tak, by jej nie przeciąć. Z przypraw, soli, rozgniecionego czosnku i sosu sojowego robimy pastę i nacieramy nią karkówkę. Odstawiamy, żeby mięso się zamarynowało na ok. dwie godziny. Grzyby namaczamy w 200 ml wody. Cebulę siekamy. Kroimy w kostkę boczek. Boczek wytapiamy na patelni, potem wrzucamy do niego cebulę i smażymy na złoto. Dodajemy posiekane, namoczone grzyby. Wody, w której się grzyby moczyły nie wylewamy. Jabłka kroimy w plastry i wyciągamy z nich gniazda nasienne. Plastry jabłek wkładamy do kieszonek w karkówce razem z podsmażoną cebulą i boczkiem. Karkówkę obwiązujemy sznurkiem, wkładamy do brytfanki,posypujemy mąką i majerankiem suszonym. Na dno brytfanki wlewamy wodę, w której moczyły się grzyby. Brytfankę z mięsem wkładamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. 2 godziny. Jeśli będzie się za bardzo rumienić, przykrywamy papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Soczysta, jesienna karkówka gotowa.