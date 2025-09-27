Rosół to niekwestionowany król polskich zup. Wiele osób serwuje go na niedzielny obiad, przyjęcia, czy podczas ważnych rodzinnych uroczystości. Jest sycący, aromatyczny i ma wiele zdrowotnych właściwości. Zwłaszcza, gdy dopadnie nas przeziębienie albo problemy z żołądkiem, to właśnie rosół jest stosowany jako najlepsze remedium na te przypadłości.

Rosół to król zup. Te triki sprawą, że wyjdzie smaczny

Zwłaszcza teraz, gdy nadchodzi jesienno-zimowy sezon, po tę zupę sięgamy częściej. Każdy kucharz i każda gospodyni ma swoje triki na to, by rosół wyszedł aromatyczny, pożywny a przede wszystkim wyrazisty w smaku.

Reklama

Aromatyczny i złocisty rosół. Na jakim mięsie ugotować?

Podstawa to oczywiście mięso, na którym jest gotowany. Najlepsza jest wołowina oraz drób. Magda Gessler przestrzega z kolei, by pod żadnym pozorem nie gotować rosołu na podrobach. Niektórzy jednak dorzucają do rosołu serca i żołądki albo indyczą szyję.

Reklama

Rosół rozgrzeje i nasyci. Jakie przyprawy dodać?

By miał wyrazisty smak i kolor, niektórzy dodają do rosołu kurkumę, imbir oraz cynamon. Bywa, że w tej zupie ląduje też gałka muszkatołowa albo owoc. Ewa Wachowicz dodaje do rosołu a właściwie pod koniec gotowania - jabłko.

Warzywa idealne do rosołu. Jakie włożyć do garnka?

Obok mięsa podstawą rosołu są warzywa. Popularna włoszczyzna na rosół to m.in. marchewka, pietruszka, seler oraz por. Od lat do rosołu w wielu polskich domach dodawany był jeszcze jeden warzywny składnik. O czym mowa?

Tego warzywa nie dodawaj do rosołu. Dlaczego jest szkodliwe?

O opalanej nad gazem cebuli. Choć dla niektórych może być to szokiem, ale tego warzywa, w takiej formie pod żadnym pozorem nie powinno dodawać się do rosołu. Powód? Jest szkodliwy.

Dietetyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z portalem Poradnia Zdrowia, podał powód, dla którego nie wolno dodawać do rosołu opalonej cebuli. Nie tylko może popsuć smak, ale też zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Jeśli przypieczona cebula trafi do rosołu, razem z nią przechodzą do potrawy takie toksyczne związki, jak akrylamid, który kumuluje się w organizmie i może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie - wyjaśnia. Lepiej, więc dla zdrowia zrezygnować z tego dodatku.

Przepis na domowy rosół z kurczaka - składniki

1 kurczak o wadze około 2 kg lub (2 duże uda i 1 korpus z kurczaka z szyją i skrzydełkami - ok. 2 kg mięsa)

o wadze około 2 kg lub (2 duże uda i 1 korpus z kurczaka z szyją i skrzydełkami - ok. 2 kg mięsa) 300 g wołowiny np. antrykotu, szpondra, oczka wołowego

np. antrykotu, szpondra, oczka wołowego podroby: np. po 5 serduszek i żołądków lub 1 szyja indycza

3 litry wody

1 włoszczyzna: 2 marchewki , 1 pietruszka, 1 cebula, 2 gałązki natki pietruszki, kawałek selera oraz pora

, 1 pietruszka, 1 cebula, 2 gałązki natki pietruszki, kawałek selera oraz pora przyprawy: 1 łyżka soli morskiej, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 4 całe ziarenka pieprzu

Przepis na domowy rosół z kurczaka - przygotowanie

Jeśli mamy całego kurczaka należy go pokroić na części - odciąć szyję, skrzydełka, uda. Korpus pozostawić razem z piersiami. Wszystkie części kurczaka oraz wołowinę i podroby opłukać, następnie włożyć do dużego garnka i zalać zimną wodą (np. przefitrowaną, źródlaną). Po zagotowaniu zmniejszyć ogień i zszumować wywar. Posolić i gotować na małym ogniu, pod pokrywą, przez około 1 godzinę (rosół ma delikatnie się gotować, tylko "mrugać"). W międzyczasie przygotować warzywa: marchewkę, pietruszkę i selera obrać. Cebulę, pora i natkę opłukać. Warzywa włożyć do rosołu i zagotować. Dodać przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy i czarny pieprz. Dodać grzybki, czosnek oraz lubczyk jeśli ich używamy. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem na małym ogniu przez około 1,5 godziny. Rosół podawać gorący, z ugotowanym makaronem, posiekaną natką, pokrojoną na cienkie plasterki marchewką z rosołu oraz kawałkami mięsa.

Przepis na domowy rosół z kurczaka - wskazówki