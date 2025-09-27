- Rosół to król zup. Te triki sprawą, że wyjdzie smaczny
Rosół to niekwestionowany król polskich zup. Wiele osób serwuje go na niedzielny obiad, przyjęcia, czy podczas ważnych rodzinnych uroczystości. Jest sycący, aromatyczny i ma wiele zdrowotnych właściwości. Zwłaszcza, gdy dopadnie nas przeziębienie albo problemy z żołądkiem, to właśnie rosół jest stosowany jako najlepsze remedium na te przypadłości.
Rosół to król zup. Te triki sprawą, że wyjdzie smaczny
Zwłaszcza teraz, gdy nadchodzi jesienno-zimowy sezon, po tę zupę sięgamy częściej. Każdy kucharz i każda gospodyni ma swoje triki na to, by rosół wyszedł aromatyczny, pożywny a przede wszystkim wyrazisty w smaku.
Aromatyczny i złocisty rosół. Na jakim mięsie ugotować?
Podstawa to oczywiście mięso, na którym jest gotowany. Najlepsza jest wołowina oraz drób. Magda Gessler przestrzega z kolei, by pod żadnym pozorem nie gotować rosołu na podrobach. Niektórzy jednak dorzucają do rosołu serca i żołądki albo indyczą szyję.
Rosół rozgrzeje i nasyci. Jakie przyprawy dodać?
By miał wyrazisty smak i kolor, niektórzy dodają do rosołu kurkumę, imbir oraz cynamon. Bywa, że w tej zupie ląduje też gałka muszkatołowa albo owoc. Ewa Wachowicz dodaje do rosołu a właściwie pod koniec gotowania - jabłko.
Warzywa idealne do rosołu. Jakie włożyć do garnka?
Obok mięsa podstawą rosołu są warzywa. Popularna włoszczyzna na rosół to m.in. marchewka, pietruszka, seler oraz por. Od lat do rosołu w wielu polskich domach dodawany był jeszcze jeden warzywny składnik. O czym mowa?
Tego warzywa nie dodawaj do rosołu. Dlaczego jest szkodliwe?
O opalanej nad gazem cebuli. Choć dla niektórych może być to szokiem, ale tego warzywa, w takiej formie pod żadnym pozorem nie powinno dodawać się do rosołu. Powód? Jest szkodliwy.
Dietetyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w rozmowie z portalem Poradnia Zdrowia, podał powód, dla którego nie wolno dodawać do rosołu opalonej cebuli. Nie tylko może popsuć smak, ale też zaszkodzić naszemu zdrowiu.
Jeśli przypieczona cebula trafi do rosołu, razem z nią przechodzą do potrawy takie toksyczne związki, jak akrylamid, który kumuluje się w organizmie i może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie - wyjaśnia. Lepiej, więc dla zdrowia zrezygnować z tego dodatku.
Przepis na domowy rosół z kurczaka - składniki
- 1 kurczak o wadze około 2 kg lub (2 duże uda i 1 korpus z kurczaka z szyją i skrzydełkami - ok. 2 kg mięsa)
- 300 g wołowiny np. antrykotu, szpondra, oczka wołowego
- podroby: np. po 5 serduszek i żołądków lub 1 szyja indycza
- 3 litry wody
- 1 włoszczyzna: 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 cebula, 2 gałązki natki pietruszki, kawałek selera oraz pora
- przyprawy: 1 łyżka soli morskiej, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 4 całe ziarenka pieprzu
Przepis na domowy rosół z kurczaka - przygotowanie
- Jeśli mamy całego kurczaka należy go pokroić na części - odciąć szyję, skrzydełka, uda. Korpus pozostawić razem z piersiami.
- Wszystkie części kurczaka oraz wołowinę i podroby opłukać, następnie włożyć do dużego garnka i zalać zimną wodą (np. przefitrowaną, źródlaną).
- Po zagotowaniu zmniejszyć ogień i zszumować wywar. Posolić i gotować na małym ogniu, pod pokrywą, przez około 1 godzinę (rosół ma delikatnie się gotować, tylko "mrugać").
- W międzyczasie przygotować warzywa: marchewkę, pietruszkę i selera obrać. Cebulę, pora i natkę opłukać. Warzywa włożyć do rosołu i zagotować.
- Dodać przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy i czarny pieprz. Dodać grzybki, czosnek oraz lubczyk jeśli ich używamy. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem na małym ogniu przez około 1,5 godziny.
- Rosół podawać gorący, z ugotowanym makaronem, posiekaną natką, pokrojoną na cienkie plasterki marchewką z rosołu oraz kawałkami mięsa.
Przepis na domowy rosół z kurczaka - wskazówki
- Do rosołu dobry jest kurczak zagrodowy. Często zawiera on również podroby, co jest ułatwieniem.
- Pyszny rosół można ugotować tylko z kurczaka już bez wołowiny i podrobów. Wystarczy dodać trochę mniej wody.
- Pozostały rosół należy przecedzić, zagotować i zamknąć w słoikach. Po ostudzeniu wstawić do lodówki. Mięso i warzywa z rosołu przechowujemy oddzielnie.
- Następnego dnia z reszty rosołu można przygotować zupę pomidorową.
- Ugotowane mięso z rosołu można wykorzystać do: farszu na krokiety, pierogi z mięsem, paszteciki.
