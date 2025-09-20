rozwiń

Rosół to niekwestionowany król zup. Przepisów i trików na to, by był wyrazisty w smaku, aromatyczny i niezbyt blady jest bez liku. Czasem naprawdę wystarczy jeden mały trik, dodatek by stał się nie tylko smaczny, ale też cieszył oko.

Łyżeczka tej przyprawy podkręci smak i kolor rosołu

Okazuje się, że ten niepozorny dodatek może sprawić, że rosół będzie miał nie tylko wyrazisty smak, ale będzie też odżywczy a w chłodne jesienne dni rozgrzeje a nawet wzmocni odporność. O jakim dodatku mowa? Łyżeczkę czego warto do niego dorzucić, by był pyszny i przyciągał oko złocistym, intensywnym kolorem?

Tym dodatkiem jest kurkuma. Ta "złota przyprawa" używana jest bardzo często w kuchni krajów azjatyckich. W Polsce też jest już znana i dosyć często stosowana. Choć może wydawać się przyprawą, która niekoniecznie pasuje do tradycyjnego, polskiego rosołu, sprawdzi się w nim idealnie.

Dodaj łyżeczkę do rosołu. Jakie właściwości ma ta przyprawa?

Kurkuma to przyprawa, której głównym składnikiem jest kurkumina. Ma ogromne właściwości prozdrowotne. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Dodawana do rosołu wzmacnia jego zdrowotne właściwości.

Rosół z dodatkiem łyżeczki kurkumy nie tylko wspiera odporność, ale może też łagodzić infekcje i korzystnie wpływać na trawienie. Na przełomie jesieni i zimy to wręcz idealna zupa mocy.

Intensywny i złocisty kolor rosołu. Ile przyprawy dodać podczas gotowania?

Kurkuma ma bardzo wyrazisty smak. Jest lekko korzenny i dlatego należy dodawać ją w odpowiednich proporcjach, by nie popsuć smaku rosołu. Chodzi o to, by nie wyszedł zbyt gorzki.

Najlepiej dodać 1/4 góra 1/2 łyżeczki kurkumy na duży garnek rosołu. Ta ilość nie będzie przesadą i nie zdominuje smaku rosołu. Nasz bulion nie tylko będzie miał wyrazisty smak, ale także piękny, złocisty odcień.

Kiedy dodać do rosołu przyprawę, która podkręci jego kolor i smak?

Najlepszy moment dodawania kurkumy do rosołu? Dobrze jest zrobić to po 30-45 minutach gotowania zupy. Wtedy warzywa i mięso nadają wywarowi smaku i aromatu.

Kurkuma dodana po tym czasie gotowania powoli zacznie się rozpuszczać i wniknie w strukturę bulionu a przy tym nie straci swoich właściwości. Z racji tego, że kurkumina znajdująca się w tej przyprawie bardzo dobrze wchłania się w obecności pieprzu i tłuszczu, więc rosół to idealna zupa, do której można dodać kurkumę.

Jak przygotować rosół z kurkumą? Oto przepis na tę aromatyczną i złocistą zupę

Rosół z kurkumą - składniki

  • 2–3 udka z kurczaka lub 1 cały kurczak rosołowy (można dodać skrzydełka lub szyję dla smaku)
  • ok. 300–500 g wołowiny rosołowej (szponder, pręga, mostek – dla głębi smaku)
  • 3 marchewki
  • 2 pietruszki (korzeń)
  • 1/2 selera
  • 1 duża cebula (przypieczona na sucho lub nad gazem)
  • 1 por (biała część)
  • 2 ząbki czosnku (opcjonalnie)
  • 3–4 liście laurowe
  • 5–6 ziaren ziela angielskiego
  • 10–12 ziaren czarnego pieprzu
  • sól do smaku (ok. 1 łyżka, ale lepiej dodawać stopniowo)
  • 1 łyżeczka kurkumy
  • świeżo mielony czarny pieprz (szczypta)
  • opcjonalnie: świeży lubczyk, natka pietruszki, gałązka kopru
  • woda: 4,5–5 litrów

Rosół z kurkumą - sposób przygotowania

  1. Mięso dokładnie opłucz i włóż do dużego garnka. Zalej zimną wodą i powoli doprowadź do wrzenia. W trakcie gotowania zbierz szumowiny, by rosół był klarowny.
  2. Dodaj przypieczoną cebulę, warzywa (obrane i przekrojone na większe kawałki), czosnek oraz przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach. Gotuj na bardzo małym ogniu przez 2,5 do 3 godzin, bez przykrycia.
  3. Po około 1 godzinie gotowania wsyp 1 łyżeczkę kurkumy i dodaj szczyptę świeżo mielonego czarnego pieprzu – to poprawi przyswajanie kurkuminy. W tym momencie możesz też dodać zioła, np. lubczyk.
  4. Gdy rosół będzie gotowy, przecedź go przez sito. Mięso możesz obrać z kości i dodać z powrotem do bulionu, warzywa można również wykorzystać do podania lub zmiksować na krem.
  5. Podawaj gorący, najlepiej z makaronem typu nitki i posiekaną natką pietruszki.