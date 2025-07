Rosół to zupa bez której trudno wyobrazić sobie rodzinne i świąteczne spotkania. To zupa, która najczęściej gości w niedzielę na polskich stołach. To także ta zupa, która ratuje, gdy jesteśmy przeziębieni albo przetańczyliśmy całą noc.

Nie ma chyba zbyt wielu osób, które nie lubią jego smaku i nie doceniają wartości odżywczych, jakie posiada.

Mięso to podstawa rosołu. Na to zwróć szczególną uwagę

Rosół to zupa, którą powinno robić się na świeżych warzywach a także kilku gatunkach mięsa. Zazwyczaj powstaje on na bazie wołowiny i drobiu.

Reklama

Są jednak mięsa, których należy nie tyle unikać, co absolutnie nie wkładać do garnka podczas gotowania rosołu. Aby rosół wyszedł naprawdę dobry warto pamiętać o tym, by gotować go na naprawdę świeżym mięsie.

Na jakich mięsach warto gotować rosół?

Jak już zostało to wspomniane wcześniej idealnie nadawać się będzie do tego kurczak albo indyk. Dobrym wyborem będzie także gęś lub kaczka. Idealnie nadawać się będzie również wołowina.

Odpowiednie mięsa do gotowania rosołu to:

wołowina

kurczak lub indyk

gęś

kaczka

królik

Te składniki warto dodać podczas gotowania rosołu

Każdy kucharz ma swoje triki na to, by rosół był smaczny i dobrze doprawiony. Oprócz świeżego, odpowiednio dobranego mięsa, nie powinno w nim zabraknąć również świeżych warzyw takich jak por, marchew, pietruszka, seler.

Opalana nad gazem cebula także doda mu wyrazistego smaku i nuty słodyczy. Wśród ziół, które warto dodać do rosołu, jest także lubczyk oraz owoce jałowca. Niektórzy idą o krok dalej i podczas gotowania rosołu dodają również szczyptę cynamonu, imbiru. Bywa, że w garnku ląduje owoc a dokładnie jabłko. To do rosołu dodaje chociażby Ewa Wachowicz.

To mięso nie nadaje się do gotowania rosołu. Nigdy nie wkładaj go do garnka

Rosół dobrze jest gotować nie krócej nic trzy godziny. W Azji buliony bardzo często gotowane są nie kilka godzin a nawet dwie albo trzy doby. Podczas gotowania warto pamiętać o jednej prostej zasadzie. Ogień powinien być dosyć mały. Rosół ma "mrugać" a nie bulgotać.

Jakiego mięsa lepiej nie używać do gotowania rosołu? Wielu Polaków robi to, choć nie powinno i gotuje rosół na podrobach. To kardynalny błąd. Nie wolno stosować także głów i ogonów drobiu. Powód jest bardzo prosty. To siedlisko pasożytów, które zanieczyści wywar i jest ogromnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Według Magdy Gessler kura jest mięsem, które w ogóle nie nadaje się do gotowania rosołu.

Polacy myślą, że kura to mięso. A kura to hormon - wyjaśniała restauratorka w wywiadzie dla wp.pl. Jej zdaniem najlepiej gotować rosół na kaczce lub wołowinie. Magda Gessler jest przekonana, że głęboki smak nada mu również mięso z kością. Radzi również, by warzywa do rosołu zostały podpieczone a dopiero potem trafiły do garnka. Według niej podczas gotowania rosołu lepiej nie dodawać zbyt dużej ilości wody, bo ta i tak znajduje się w warzywach i mięsie.