Kotlety jajeczne nadal można zjeść w stołówkach czy barach mlecznych. Koniecznie trzeba przygotować je w domu. Wymagają niewielkiego nakładu pracy, a efekt jest bardzo smakowity. Dobrze doprawione kotlety jajeczne świetnie zastąpią o wiele ciężej strawne kotlety mielone lub schabowe.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Do przygotowania kotletów jajecznych nie potrzebujemy żadnych sprzętów kuchennych. Ugotowane na twardo jajka wystarczy po prostu dobrze rozgnieść widelcem lub bardzo drobno posiekać. Składniki do przygotowania tego pysznego dania na pewno mamy w domu, wystarczy dokupić np. koperek lub szczypiorek. Kotlety jajeczne można podać z ziemniakami lub kaszą. Pasuje do nich każda surówka.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety jajeczne

8 jajek ugotowanych na twardo,

2 surowe jajka,

łyżka siekanego szczypiorku

łyżka posiekanego koperku

2 łyżki bułki tartej

bułka tarta do panierowania

sól, pieprz, czosnek granulowany,

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

8 jajek gotujemy na twardo, studzimy, obieramy ze skorupek i bardzo drobno siekamy. Jajka wrzucamy do miski, dodajemy dwa surowe jajka, 2 łyżki bułki tartej, przyprawy, koperek i szczypiorek. Wyrabiamy masę. Jeśli jest zbyt rzadka, możemy dodać jeszcze trochę bułki tartej. Masę jajeczną odstawiamy na 20 minut, żeby bułka tarta napęczniała. Z masy formujemy zgrabne, nieduże kotlety - np. wielkości łyżki do zupy. Obtaczamy je w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Kotlety jajeczne gotowe. Smacznego!